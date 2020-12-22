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  • Lamborghini отзывает кроссоверы Urus: могут сгореть, как родственные Bentley и Porsche

Lamborghini отзывает кроссоверы Urus: могут сгореть, как родственные Bentley и Porsche

22.12.2020 55 0 0

Под отзыв попали Lamborghini Urus, произведённые в 2019-2020 годах и проданные на российском рынке официальными дилерами. На них необходимо устранить риск возгорания в моторном отсеке.

 

Фирма Lamborghini старается не упоминать всуе, что Urus — это технический родственник Audi Q7/Q8, Bentley Bentayga и Porsche Cayenne, и что 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 для Уруса, по сути, один на всех, а специалисты Lamborghini лишь выжали из него отмеренные руководством концерна VW технические характеристики. Большинство комплектующих под капотом — такие же, как у собратьев, а следовательно и проблемы у них могут быть общие.

В августе мы рассказывали о том, что Porsche отзывает в России кроссоверы Cayenne, а Bentley — кроссоверы Bentayga по одной и той же причине: негерметичность сварного шва быстроразъемного соединения (муфты) подающего топливопровода в моторном отсеке. Бракованную деталь изготовил венгерский поставщик Veritas Dunakiliti Kft: из-за недостаточного жаропрочного материала муфта плавится от высоких температур, сварной шов разрушается и допускает утечку топлива. Попадание топлива на горячие части двигателя может вызвать пожар.

Любопытно, что на Audi Q7 и Q8, топовые модификации которых также оснащаются вышеупомянутым V8, такого дефекта выявлено не было, а вот более элитным Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus пришлось отправиться на бесплатный ремонт, причём Lamborghini среагировала позже Bentley и Porsche.

Из документов Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA) следует, что Lamborghini узнала о проблеме с утечкой топлива на Porsche Cayenne в 2019 году но понадеялась, что Урусов из-за другой конфигурации моторного отсека она не коснётся. Однако летом 2020-го владельцы Урусов стали жаловаться на запах бензина под капотом, и проверка показала, что злополучная венгерская деталь и здесь даёт течь. В США отзывная компания была объявлена в ноябре, до России докатилась месяц спустя и затронула 270 кроссоверов, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

В ходе бесплатного ремонта на всех кроссоверах Urus механики Lamborghini установят новую муфту подающего топливопровода, изготовленную из более жаропрочного сплава.

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