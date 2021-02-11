Lexus готовит кроссовер NX второго поколения: первое изображение

Lexus представил предвестника компактного кроссовера – концепт LF-NX – в 2014 году в рамках Пекинского автосалона, а производство и продажи серийного паркетника с именем NX начались в 2015-ом. По данным сайта Carsalesbase, продажи модели в Европе снижаются уже второй год подряд. По итогам прошлого года дилеры бренда реализовали 13 284 экземпляра, что почти на четверть (на 24,3%) меньше, чем годом ранее. Спад, вероятно, вызван не только последствиями пандемии коронавируса, но и тем, что поклонники марки ждут кроссовер нового поколения.



Японская компания занимается разработкой «второго» NX: ранее прототип будущей новинки фотошпионы ловили в ходе дорожных тестов в США. Эти снимки замаскированных машин дизайнер испанского издания motor.es использовал для того, чтобы создать свой вариант внешности Lexus NX новой генерации.



Рендер нового Lexus NX

Ожидается, что у японского кроссовера останется крупная веретенообразная решётка радиатора, при этом у автомобиля будет новая головная оптика иной формы. Производитель решил сохранить пропорции автомобиля, а также дизайн боковин (не считая формы задней стойки). Корма, как ожидается, тоже получит несколько не сильно заметных косметических изменений.



На фото: актуальный Lexus NX

Салон у «следующего» Lexus NX также будет иным. Вероятно, он многое позаимствует у обновлённой модели IS. У кроссовера ожидается цифровая панель приборов и современная мультимедийная система с сенсорным экраном высокого разрешения. Список оборудования включит в себя различные системы безопасности и помощников водителю.



В основе нового паркетника Lexus платформа TGNA-K, на которой также базируется и актуальный кроссовер Toyota RAV4. С этой же моделью «второй» NX, вероятно, частично разделит и моторную гамму. По предварительным данным, в линейке окажется два гибрида – NX 350h и подключаемый вариант NX 450h+. Кроме того, у модели будет и две версии с турбомотором – NX 250 и NX 350. Все варианты будут работать в паре с автоматической коробкой передач. Автомобили следующего поколения получат систему полного привода Direct 4.



На фото: салон актуального Lexus NX

Презентация нового Lexus NX, скорее всего, пройдёт ближе к концу текущего года, а в продажу машины поступят весной 2022-го. Информации о ценах, даже предварительной, пока нет. Отметим, актуальная модель представлена в том числе и в России, сейчас минимальный ценник кроссовера (с учётом действующих акций) составляет 2,6 млн рублей.

Кстати, на нашем рынке Lexus NX по итогам 2020-го разошёлся тиражом в 4662 экземпляра (-13,3%). Самой популярной моделью премиального бренда в РФ остаётся Lexus RX: по итогам прошлого года он разошёлся тиражом в 10 453 шт. и сумел нарастить продажи даже в «ковидном» сложном году (+6%).

