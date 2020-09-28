Бизнес ×

ЛУКОЙЛ и «Фольксваген Груп Рус» расширяют сотрудничество

28.09.2020 345 0 0

В начале 2020 года ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») и ООО «Фольксваген Груп Рус» достигли соглашения о расширении партнерства в области технического сотрудничества, а также в сфере поставок продуктов ЛУКОЙЛ на конвейер автоконцерна и его официальные станции технического обслуживания. 

 
Партнерский материал
 

С 2016 года компании являются партнерами в рамках поставок моторных масел ЛУКОЙЛ для первой заливки на производство «Фольксваген Груп Рус», расположенное в г. Калуга. В настоящее время ЛУКОЙЛ производит комплексные поставки, включающие в себя не только смазочные материалы, но и технические жидкости, а также топливо.

«История нашего партнерства началась четыре года назад, когда первые автомобили российского завода «Фольксваген Груп Рус» сошли с конвейера с моторным маслом ЛУКОЙЛ. На сегодняшний день ассортимент используемых автоконцерном продуктов значительно расширился – помимо смазочных материалов ЛУКОЙЛ осуществляет поставки как автохимии, так и топлива. Продолжается активное взаимодействие и в области научно-технического сотрудничества, способствующее развитию новых технологий, созданию современных, высокоэффективных продуктов, отвечающих последним требованиям автомобильной отрасли. Долгосрочное партнерство с автоконцерном Volkswagen очень значимо и ценно для Компании, и мы прилагаем максимальные усилия для его расширения и укрепления», – отметил генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.

Россия бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как правильно пользоваться поворотниками и почему им нельзя доверять Кажется, что вопросов о том, как пользоваться поворотниками, возникать просто не может, ведь это базовое действие, выполняемое каждым водителем десятки раз в день и отработанное до автоматиз... 270 0 0 28.09.2020
Статьи / Авторынок Внедорожник года-2020. Итоги В этом году премии «Внедорожник года» исполняется 15 лет. В юбилейном голосовании 2020 года впервые появилось «Блогерское жюри» и номинация «Моноприводный кроссовер». 3390 0 2 26.09.2020
Статьи / Практика Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла У обогрева заднего стекла есть одна хорошая особенность: его небольшие неисправности можно устранить своими руками очень быстро и дёшево. А если постараться, то ещё и качественно. Попробуем? 2777 0 1 25.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 91293 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 74827 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 48312 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings