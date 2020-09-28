ЛУКОЙЛ и «Фольксваген Груп Рус» расширяют сотрудничество

В начале 2020 года ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») и ООО «Фольксваген Груп Рус» достигли соглашения о расширении партнерства в области технического сотрудничества, а также в сфере поставок продуктов ЛУКОЙЛ на конвейер автоконцерна и его официальные станции технического обслуживания.

Партнерский материал

С 2016 года компании являются партнерами в рамках поставок моторных масел ЛУКОЙЛ для первой заливки на производство «Фольксваген Груп Рус», расположенное в г. Калуга. В настоящее время ЛУКОЙЛ производит комплексные поставки, включающие в себя не только смазочные материалы, но и технические жидкости, а также топливо.

«История нашего партнерства началась четыре года назад, когда первые автомобили российского завода «Фольксваген Груп Рус» сошли с конвейера с моторным маслом ЛУКОЙЛ. На сегодняшний день ассортимент используемых автоконцерном продуктов значительно расширился – помимо смазочных материалов ЛУКОЙЛ осуществляет поставки как автохимии, так и топлива. Продолжается активное взаимодействие и в области научно-технического сотрудничества, способствующее развитию новых технологий, созданию современных, высокоэффективных продуктов, отвечающих последним требованиям автомобильной отрасли. Долгосрочное партнерство с автоконцерном Volkswagen очень значимо и ценно для Компании, и мы прилагаем максимальные усилия для его расширения и укрепления», – отметил генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.