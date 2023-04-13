ЛУКОЙЛ и МАДИ договорились о стратегическом партнерстве

Основными направлениями стратегического партнерства сторон является развитие учебно-исследовательской и инновационной деятельности, а также сфера профориентации учащихся ВУЗа и совместная разработка образовательных технологий. В частности, предусмотрена разработка методических пособий и учебных программ, в том числе с применением современных цифровых форматов и непосредственным участием экспертов Компании в области битумных и смазочных материалов. В рамках сотрудничества студенты, имеющие высокие результаты и достижения, получат возможность пройти стажировку в крупнейшем в России научно-исследовательском центре (НИЦ) по битумным материалам ЛУКОЙЛ.



Компания всегда уделяла особое внимание проектам в области социальной ответственности, среди которых и взаимодействие с учебными заведениями. Для ЛУКОЙЛ это возможность обмена накопленным опытом со специалистами ВУЗа, а для студентов – прекрасная возможность закрепить полученные знания на практических занятиях с ведущими экспертами Компании. Тесное взаимодействие с профильными учебными заведениями создает надежный фундамент для будущих поколений профессионалов, которым предстоит решать амбициозные задачи и развивать автомобильную и дорожно-строительную отрасли уже в самой ближайшей перспективе.



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