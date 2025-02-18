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  • Маленький хэтчбек Mazda 2 покидает британский рынок, но гибрид остаётся

Маленький хэтчбек Mazda 2 покидает британский рынок, но гибрид остаётся

18.02.2025 125 1 0

Предполагается, что таким образом японская марка намерена снизить свой суммарный уровень выбросов CO2, чтобы избежать возможных штрафов.

Японская компания выпускает свой компактный хэтчбек Mazda 2 с 2002 года (на домашнем рынке он долгое время назывался Demio), актуальное третье поколение появилось в 2014 году. Этот автомобиль уже пару раз пережил обновление – в 2019-м и в 2023-м. В ходе последнего рестайлинга модель, в частности, обзавелась дизайном «под EV», а также более спортивно оформленным салоном.

На фото: Mazda 2 (версия для британского рынка)

Теперь пятидверке с бензиновым мотором и с мягкогибридной силовой установкой настало время покинуть Великобританию, об этом сообщает издание Autocar. При этом в строю по-прежнему останется Mazda 2 Hybrid – отдельная модель, которая представляет собой близнеца актуального хэтчбека Toyota Yaris.

Правда, эти модели имеют весьма заметную разницу в цене. Так, стартовый ценник уходящего ситикара Mazda 2, согласно официальному сайту марки в Соединённом Королевстве, составляет 18 625 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,15 млн рублей по текущему курсу). Такой хэтчбек оснащается 75-сильным бензиновым мотором Skyactiv-G объёмом 1,5 литра (максимальный крутящий момент – 143 Нм), в пару ему предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач.

На фото: салон Mazda 2 (версии для британского рынка)

Для сравнения: за остающийся в линейке Mazda 2 Hybrid британские дилеры просят не менее 24 135 фунтов стерлингов (около 2,78 млн рублей). Такая пятидверка оснащается гибридной установкой, которая включает в себя 1,5-литровый бензиновый атмосферник с отдачей 92 л.с., 80-сильный электромотор, вариатор и буферную батарею; максимальная совокупная мощность равна 116 л.с. (120 Нм).

На фото: Mazda 2 Hybrid (версия для британского рынка)

Представитель Mazda в Великобритании подтвердил изданию, что «двойка» покидает местный рынок, и добавил, что потребительский спрос в сегменте B удовлетворяет Mazda 2 Hybrid. По его словам, японская компания по-прежнему преследует цель «в той или иной форме электрифицировать» все свои модели к 2030 году.

Несмотря на то, что модель всё ещё присутствует на официальном британском сайте бренда, по данным источников Autocar, дилеры Mazda уже не принимают новые заказы на этот компактный хэтчбек. Согласно их словам, на складах в Великобритании сейчас осталось всего «несколько сотен» экземпляров.

На фото: салон Mazda 2 Hybrid (версии для британского рынка)

Предполагается, что отказ от Mazda 2 нужен японской марке, чтобы снизить суммарный (для бренда в целом) уровень выбросов CO2 и избежать возможных штрафов. По подсчётам издания, в 2024-м дилеры марки реализовали 4,4 тыс. экземпляров пятидверки. Из них 1,7 тыс. пришлись на чисто бензиновые машины (доля – 38,6%), оставшиеся 2,7 тыс. единиц – на мягкогибридные версии (доля – 61,4%).

Ожидается, что в начале 2026 года на рынок Великобритании выйдет полностью электрический лифтбек Mazda 6e, презентация которого прошла в прошлом месяце в рамках Брюссельского моторшоу. В дальнейшем линейку может пополнить и «зелёный» кроссовер Mazda CX-6e, который на данный момент находится в разработке.

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1 комментарий
18.02.2025 14:12
Papirus

Читаем «экология», понимаем «гипер-наценка». Обычное маркетинговое нае&@лово.

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