Mercedes-AMG анонсировал купе с лицом «гелика»: дизайн от рэпера и «суицидальные» двери

Уильям Джеймс Адамс-младший, работающий под псевдонимом will.i.am, в начале осени прошлого года стал послом бренда Mercedes-AMG. Известие о новом назначении мэтра шоу-бизнеса было приурочено к премьере plug-in гибридного лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S E Performance мощностью 843 л.с.

Купе по мотивам DeLorean DMC-12 было сделано ателье West Coast Customs в 2011 году по заказу will.i.am с использованием современных узлов и агрегатов от Dodge Challenger.

Will.i.am — типичный многостаночник: музыкант, поэт, диджей, лидер группы Black Eyed Peas, продюсер, актёр, модельер, дизайнер, инженер и просто творческая личность в самом широком смысле этого слова. Прежде will.i.am не раз был замечен в необычных автомобильных проектах: из-под его пера вышли «облагороженный» DeLorean, ретро-купе на базе VW Beetle, широкофюзеляжный Lexus NX и Tesla Model S в эпатажном обвесе — всё это были творения, скажем так, весьма сомнительного художественного качества и большого энтузиазма у автолюбителей не вызвали. Десять лет назад рэпер планировал даже запустить собственную автомобильную компания I.Am.Auto, но впоследствии забросил эту идею.



Скриншот из клипа Pull Up.

Тем не менее маркетологи Mercedes-AMG сочли, что у автоспортивного бренда и рэпера — «общая ДНК», оба со страшной силой «внедряют инновации и расширяют границы», так что сотрудничество должно быть плодотворным. Клип Pull Up, который will.i.am сделал в прошлом году для Mercedes-AMG, набрал на YouTube 14 млн просмотров — во многом благодаря эффектному бюсту солистки Джессики Рейносо (одна из участниц Black Eyed Peas, работающая сейчас по псевдонимом J. Rey Soul).



Следующий этап сотрудничества Mercedes-AMG и 47-летнего креативного афроамериканца — некое купе с передком в стиле Mercedes-Benz G-класса, тизеры которого были опубликованы в зарубежных соцсетях в минувшие выходные. По всей видимости, за основу взят вышеупомянутый лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, но у него будут три двери вместо пяти: боковые объединены в две гигантские «калитки», открывающиеся против основного хода, а центральные стойки кузова «выпилены».



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Все подробности о новой коллаборации станут известны уже 5 мая. Полагаем, что машина не вызовет массового отторжения публики, так как создавалась под присмотром шеф-дизайнера Mercedes-Benz Гордона Вагенера, а это значит, что какого-то откровенного эпатажа не будет.



В декабре прошлого года компания Mercedes-Benz представила сафари-купе Project Maybach с уникальным кузовом от американского дизайнера и модельера Вирджила Абло.

