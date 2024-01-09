MG Whale бросит вызов Geely Tugella: купеобразный кроссовер достался марке по наследству

Новый паркетник «заимствован» у компании Roewe. При этом, что любопытно, исходную пятидверку уже сняли с продаж.

Премьера кросс-купе MG Whale состоялась еще в декабре 2023-го, модель показали на автосалоне в Саудовской Аравии. Но лишь сейчас ближневосточное подразделение марки раскрыло все подробности и опубликовало фирменные фотографии. Как и многие другие актуальные модели некогда британского бренда, этот SUV не разработан «с нуля»: новые эмблему и шильдики нацепили на Roewe Jing.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Напомним, MG и Roewe принадлежат «поднебесному» концерну SAIC. В серийном виде исходное «купе» дебютировало в 2022-м, и в том же году его вывели на домашний рынок. Однако карьера паркетника Roewe Jing оказалась недолгой: по данным местных профильных медиа, на родине продажи завершились в середине прошлого года. Ну а совокупный тираж «купе» непосредственно под брендом Roewe, согласно статистике китайцев, составил примерно 630 единиц. Впрочем, вернемся к модели MG.



В плане дизайна Whale полностью повторил исходник, не считая лого. Кстати, и с английского, и с китайского название кроссовера переводится как «кит», ведь именно этот гигант и вдохновил создателей SUV: в частности, радиаторная решетка должна напоминать китовый ус, а наружные зеркала – плавники. Среди других особенностей внешности – двухэтажная головная оптика, вертикальные задние фонари, над которыми имеется дополнительная светящаяся полоска, и выдвижные ручки дверей. Длина MG Whale/Roewe Jing равна 4702 мм, ширина – 1903 мм, высота – 1691 мм, колесная база – 2765 мм. То есть модель чуть крупнее знакомого россиянам купеобразного паркетника Geely Tugella. «Киту» достались 19-дюймовые колеса.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В салоне – давно ставшее привычным табло, то есть объединенные экраны приборки и мультимедийной системы (каждый диагональю 12,3 дюйма). В списке оборудования еще заявлены климат-контроль, передние кресла с электрорегулировками и памятью настроек, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, система автоторможения и адаптивный круиз-контроль.



Двигатель один, он перешел с кроссовера Roewe: MG Whale оснащен бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 231 л.с. (370 Нм), которая сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод только передний.



«Живые» продажи кросс-купе MG стартуют в странах Ближнего Востока в ближайшее время. Не исключено, что позже Whale доберется и до других регионов, хотя в «зеленой» Европе такой паркетник можно не ждать.