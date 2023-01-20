Конкурент Chery Tiggo 7 Pro от MG сменил поколение: снова ничего оригинального

Паркетник с индексом RX5 в гамме MG появился в 2018 году, и это не оригинальная модель: другую эмблему навесили на самый первый Roewe RX5 (дебютировал в 2016-м; бренды MG и Roewe принадлежат китайскому концерну SAIC), под бывшей британской маркой кросс продают в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Исходный «китаец» уже успел несколько раз обновиться, а в 2022-м он перешел в следующее поколение (считается третьим, но на самом деле это вторая генерация). Теперь же представлен и новый MG RX5: такой кросс сама марка официально объявила вторым поколением, хотя перед нами рестайлинговый Roewe RX5 Plus образца 2021 года (этот кроссовер и сегодня доступен в КНР – наряду с «третьим» SUV). Отметим, свежий паркетник MG пока добрался только до ближневосточного рынка.

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Ничего нового в дизайн экстерьера своего паркетника компания не привнесла – он дословно повторяет донорскую модель, разница, опять же, лишь в логотипе. Впрочем, если сравнивать с предыдущим MG RX5, то «второй» паркетник выглядит гораздо эффектнее: у него гигантская радиаторная решетка с хромированными «штрихами», более агрессивные бамперы и новые диодные фары и фонари, пронзенные хромированными плашками.



Длина преобразившегося кросса MG равна 4571 мм, что на 26 мм больше, чем у дореформенной модели. Колесную базу растянули на 8 мм до 2708 мм. Ширина и высота прежние – 1855 и 1719 мм соответственно. То есть MG RX5 остался одноклассником Chery Tiggo 7 Pro.

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Внутри паркетник тоже почти полностью скопировал донора, но только уже образца 2020 года: тут аналогичная утопленная приборка, тогда как у актуального Roewe RX5 Plus приборный экран «прилеплен» к приборной панели. В списке оборудования базового ближневосточного MG RX5 значатся мультимедиа-система с вертикальным 14-дюймовым тачскрином, панорамная крыша, однозонный климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. Топовой версии положены двухзонный «климат», камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфона.



Под капотом нового MG RX5 установлена бензиновая «турбочетверка» 1.5, которая выдает 171 л.с. и 275 Нм против 169 л.с. и 250 Нм у дореформенной модели (Roewe RX5 Plus еще мощнее – 181 л.с. и 285 Нм). На Ближнем Востоке паркетник MG предложен исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, тогда как в Китае донорский SUV еще бывает с 6МКП. Привод в любом случае только передний.

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В ОАЭ, например, кроссовер MG RX5 с новым дизайном стоит от 21 200 долларов. Позже такой паркетник должен появиться и в остальных регионах.



Напомним, в актуальной гамме MG есть еще несколько клонов, среди них – рамные внедорожник RX8 (Roewe RX8) и пикап Extender (Maxus T70), паркетник Hector (Baojun 530), электрические универсал MG5 Electric и кроссовер Marvel R (модели Roewe).