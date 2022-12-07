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  • Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max готовится к старту продаж в России: дилер уже назвал цену

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max готовится к старту продаж в России: дилер уже назвал цену

07.12.2022 316 0 0

Паркетник с двойной «фамилией» является рестайлинговой и версией нашей нынешней «семерки». Техника, по предварительным данным, прежняя.

Кросс Chery Tiggo 7 Pro с новым дизайном и шильдиком Max на багажной двери застукали в России еще летом, и тогда же в базу Росстандарта внесли обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), куда вписали такой SUV. Сама марка паркетник официально пока не анонсировала, зато модель Chery Tiggo 7 Pro Max уже появилась на сайте одного из крупных столичных дилеров с пометкой «скоро в наличии», пусть пока и без фотографий. Впрочем, «семерка» и на картинках в ОТТС, и на летних шпионских фото совпадает с кроссовером для Китая образца 2021 года, который на родине носит приставку Plus (в этом году «поднебесный» Плюс уже успел пережить рестайлинг, при этом дореформенный кросс по-прежнему присутствует на домашнем рынке).

Внешне от нашего актуального Tiggo 7 Pro паркетник с двойной «фамилией» отличается оформлением передней части: Максу досталась новая радиаторная решетка с довольно массивной черной окантовкой и «отростками» того же цвета, подпирающими диодные фары. Кроме того, кроссовер получил другой передний бампер, ходовые огни сделали вертикальными, а рядом с ними установили противотуманки. Корма прежняя, разве что заменили спойлер, да вместо привычной эмблемы Chery теперь надпись с названием марки, причем ее разместили над объединяющей фонари полоской (у дореформенного Tiggo 7 Pro логотип расположен непосредственно на плашке). Габариты модели для РФ не изменились: длина – 4500 мм, ширина – 1842 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2670 мм.

Chery Tiggo 7 Plus для Китая. Ожидается, что российский Tiggo 7 Pro Max будет выглядеть так же
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Chery Tiggo 7 Plus для Китая. Ожидается, что российский Tiggo 7 Pro Max будет выглядеть так же
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Chery Tiggo 7 Plus для Китая. Ожидается, что российский Tiggo 7 Pro Max будет выглядеть так же
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Chery Tiggo 7 Plus для Китая. Ожидается, что российский Tiggo 7 Pro Max будет выглядеть так же
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Chery Tiggo 7 Plus для Китая. Ожидается, что российский Tiggo 7 Pro Max будет выглядеть так же
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Внутри Tiggo 7 Pro Max, судя по шпионским фото, тоже в целом повторил китайский Плюс. В салоне появились иные передняя панель и рулевое колесо, еще переделали центральный тоннель. А еще паркетник обрел огромное табло, то есть объединенные виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма; у дореформенной модели отдельные экраны на 7 и 10 дюймов).

Двигатель в ОТТС указан прежний – бензиновая «турбочетверка» SQRE4T15C 1.5, которая выдает 147 л.с. и 210 Нм, мотор все так же сочетается с вариатором. Любопытно, что на сайте дилера у движка другая мощность – 158 л.с. Но, скорее всего, это просто ошибка. Привод только передний, хотя, по неофициальным данным, в будущем марка планирует выпустить полноприводную «семерку».

Chery Tiggo 7 Plus для Китая. Ожидается, что российский Tiggo 7 Pro Max будет выглядеть так же

У дилера кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max на момент публикации новости был представлен в единственной топовой комплектации Prestige. В арсенале такого паркетника значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, «кожаный» салон, панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, то самое табло, обогрев всех кресел, круиз-контроль и камеры кругового обзора. Плюс некая дополнительная опция.

Актуальный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro для России
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Актуальный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro для России
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Актуальный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro для России
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Цена продавца – 2 829 900 рублей. Но тут уж лучше дождаться прайс-листа от Chery – судя по всему, о запуске Tiggo 7 Pro Max официально будет объявлено в ближайшее время. Дореформенная «семерка» сегодня доступна в РФ в двух комплектациях: версия Elite по прайсу стоит 2 649 900 рублей, исполнение Prestige – 2 779 900 рублей (цены указаны без учета спецпредложений).

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