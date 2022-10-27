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Обновлённый Chery Tiggo 7 Plus стартует в «традиционной» версии

27.10.2022 350 0 0

Паркетнику подправили внешность и перекроили салон. Пока такая модель доступна только с турбомотором 1.6 TGDI, позже подтянется бензоэлектрический вариант.

 

В августе этого года компания Chery представила на родине подзаряжаемый гибрид Tiggo 7 Plus DP-i с оригинальными внешностью и интерьером. Считалось, что такой дизайн будет эксклюзивным для гибридного паркетника, однако в конце сентября выяснилось, что это общая программа рестайлинга для кросса с приставкой Plus, который в китайской гамме марки появился всего год назад (в РФ эту модификацию не продают). Теперь же в Поднебесной начали принимать заказы на обновленный Chery Tiggo 7 Plus, причем пока доступна только чисто бензиновая версия, гибрид выйдет на рынок позже. К слову, как это часто бывает в Китае, дореформенный SUV из гаммы не убрали.

Обновленный Chery Tiggo 7 Plus
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Обновленный Chery Tiggo 7 Plus
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Обновленный Chery Tiggo 7 Plus
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Обновленный Chery Tiggo 7 Plus
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Обновленный Chery Tiggo 7 Plus
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Итак, паркетнику достались новые передний бампер и фары, также Плюс обрел радиаторную решетку с вертикальными клиньями, еще подретушировали задний бампер, а у фонарей появились «прозрачные» секции. Обновленный SUV имеет 18- или 19-дюймовые колеса (дореформенная модель еще бывает с 17-дюймовыми дисками). После рестайлинга ширина паркетника выросла на 20 мм до 1862 мм, высота, напротив, стала меньше на 51 мм (теперь 1695 мм). Длина и колесная база прежние – 4500 и 2670 мм соответственно.

Обновленный Chery Tiggo 7 Plus

Внутри – иные передняя панель, рулевое колесо, центральный тоннель и карты дверей. Виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы заключены в новый единый корпус, хотя сами экраны больше не стали (каждый диагональю 12,3 дюйма). Отдельного сенсорного блока управления климат-контролем с шайбами больше нет, вместо него – сенсорная же полоска под дефлекторами обдува.

Обновленный Chery Tiggo 7 Plus
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Обновленный Chery Tiggo 7 Plus
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Обновленный Chery Tiggo 7 Plus
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Обновленный Chery Tiggo 7 Plus
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Обновленный Chery Tiggo 7 Plus
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Обновленный Chery Tiggo 7 Plus
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Рестайлинговый Chery Tiggo 7 Plus предложен только с бензиновым турбомотором 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, тогда как дореформенному паркетнику еще положена «турбочетверка» 1.5 TCI (156 л.с., 230 Нм) в сочетании с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. У грядущего гибрида будет установка с турбомотором 1.5, тяговым электродвигателем и мотор-генератором, совокупная отдача – 326 л.с. и 510 Нм. Привод же в любом случае исключительно передний.

Обновленный кроссовер представлен в трех комплектациях. «В базе» есть светодиодная оптика, «спортивные» кресла, «хрустальный» селектор коробки, кондиционер, то самое табло, камера заднего вида и круиз-контроль. В арсенале топового паркетника значатся проекционный дисплей, камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль, видеорегистратор, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

Дореформенный Chery Tiggo 7 Plus
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Дореформенный Chery Tiggo 7 Plus
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Дореформенный Chery Tiggo 7 Plus
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За посвежевший Chery Tiggo 7 Plus просят 14 700 – 16 800 долларов, «живые» продажи стартуют в Китае в начале ноября. Дореформенный кросс с турбомотором 1.6 там стоит примерно так же, цена прежней модели с двигателем 1.5 TCI начинается с отметки 12 000 долларов.

Российский актуальный кросс зовется Tiggo 7 Pro, у нас паркетник доступен со 147-сильным турбодвижком 1.5 и вариатором, по прайсу «семерка» сегодня стоит от 2 519 900 рублей. Появление в РФ версии Plus местный офис Chery пока не анонсировал.

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