Кроссовер Roewe RX5 променял вертикальный тачскрин на единое сдвижное табло

Паркетник нового поколения также отличился довольно смелым внешним обликом. Сначала предложат «традиционную» модель с новым полуторалитровым турбомотором, позже подтянется гибрид.

Первые тизеры и фирменные «шпионские» фото кроссовера RX5 следующей генерации принадлежащая концерну SAIC марка Roewe распространила еще минувшей зимой, а в марте паркетник засветился на снимках китайского минпрома. Теперь же дизайн новинки полностью раскрыт. Напомним, Roewe RX5 выпускают с 2016 года, радикальный рестайлинг он пережил в 2020-м, попутно получив к имени приставку Plus, и уже в 2021-м такому SUV еще раз подправили внешность и интерьер. При этом дореформенный – почти исходный – кроссовер до сих в строю. Грядущий же паркетник официально объявлен моделью третьего поколения: судя по всему, второй генерацией марка считает RX5 Plus.

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Как бы то ни было, новый SUV одновременно и солиднее, и агрессивнее предшественников. Так, модель получила огромную радиаторную решетку, в которую интегрированы диодные элементы (они могут менять светящийся рисунок), ручки дверей теперь выдвижные, наружные зеркала установлены на отдельных ножках (в эти ножки встроены камеры, плюс камеры есть в полосках на передних крыльях), а задние фонари сделаны в виде плашки с «треугольниками» по краям.



Свежий Roewe RX5 заметно крупнее предыдущих паркетников, разве что высота из-за прилепленных к крыше рейлингов стала меньше. Длина «третьего» кроссовера равна 4655 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1664 мм (с рейлингами), колесная база – 2765 мм. Для сравнения, размеры RX5 Plus: 4571/1855/1719 мм, расстояние между осями – 2708 мм (самый первый паркетник на 15 мм короче, остальные габариты такие же, как у Плюса).



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Внутри – большое табло. И это не отдельные дисплеи в одном корпусе, а 27-дюймовый единый экран, который к тому же можно двигать вдоль передней панели – от водителя к пассажиру (диапазон перемещения – 30 см). Для чего? Увы, в Roewe назначение такой «фишки» пока не объяснили, непонятно и то, каким образом в случае аварии раскроется подушка безопасности пассажира, если экран будет с его стороны. К слову, у прежних RX5 мультимедиа-система с вертикальным планшетом, по сути, заменяющим центральную консоль.



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Другие особенности интерьера нового паркетника – двухэтажный тоннель и джойстик коробки со стеклянным набалдашником, вдобавок под табло разместили еще одну, узкую, сенсорную панель. В списке оборудования также значатся панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль.



Серый кроссовер – нынешний Roewe RX5 Plus, белый – просто RX5, тот, который почти исходный (почти – потому что решетку заменили еще до премьеры Плюса) 1 / 5 Серый кроссовер – нынешний Roewe RX5 Plus, белый – просто RX5, тот, который почти исходный (почти – потому что решетку заменили еще до премьеры Плюса) 2 / 5 Серый кроссовер – нынешний Roewe RX5 Plus, белый – просто RX5, тот, который почти исходный (почти – потому что решетку заменили еще до премьеры Плюса) 3 / 5 Серый кроссовер – нынешний Roewe RX5 Plus, белый – просто RX5, тот, который почти исходный (почти – потому что решетку заменили еще до премьеры Плюса) 4 / 5 Серый кроссовер – нынешний Roewe RX5 Plus, белый – просто RX5, тот, который почти исходный (почти – потому что решетку заменили еще до премьеры Плюса) 5 / 5

Поначалу Roewe RX5 предложат с новой бензиновой «турбочетверкой» 15FDE 1.5 мощностью 188 л.с., которая может работать по экономичному циклу Миллера. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Прежние RX5 и RX5 Plus оснащаются 181-сильным турбомотором 15C4E аналогичного объема, работающим в паре с 6МКП или 7DCT. У Плюса еще имеется подзаряжаемая гибридная версия с установкой на основе 1.5T – новый кросс позже тоже превратится в гибрид. О полном приводе пока не слышно, хотя у предыдущего SUV версия 4WD имеется.



На китайский рынок Roewe RX5 выйдет до конца текущего года.