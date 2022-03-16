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Roewe RX5 нового поколения: крупнее и мощнее предшественников

16.03.2022 80 0 0

Кроме того, у паркетника теперь более солидный облик, а в салоне установили табло. Публичную премьеру модель должна справить уже в апреле.

 

Первые тизеры нового RX5, а также кадры с испытаний замаскированных прототипов марка Roewe (принадлежит концерну SAIC) опубликовала в конце февраля. На данный момент производитель продолжает свою тизерную кампанию, но делает это он зря: снимки серийного кроссовера внесли в базу минпрома КНР, вдобавок стали известны основные характеристики. Напомним, Roewe RX5 выпускают с 2016 года, радикальный рестайлинг кросс пережил в 2020-м, попутно получив к имени приставку Plus, а уже в 2021-м такому SUV еще раз подправили внешность и интерьер. При этом дореформенный – почти исходный – кроссовер до сих в строю. Грядущий же паркетник объявлен моделью третьего поколения: судя по всему, второй генерацией марка считает RX5 Plus.

Roewe RX5 нового поколения

Если Плюс прикидывался «спортсменом», то у «третьего» SUV более солидная внешность: острых граней почти нет, радиаторная решетка стала еще больше (она также отличилась наличием «бегающих» диодных элементов – они видны на тизерах), ручки дверей теперь выдвижные. К слову, на «официальных шпионских» кадрах у тестовых образцов не было окошек в задних стойках, но, как оказалось, их просто заклеили.

Roewe RX5 нового поколения
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Roewe RX5 нового поколения
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Новый RX5 заметно крупнее предшественников, разве что высота из-за прилепленных к крыше рейлингов теперь меньше. Длина «третьего» кроссовера равна 4655 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1664 мм (с рейлингами), колесная база – 2765 мм. Размеры RX5 Plus: 4571/1855/1719 мм, расстояние между осями – 2708 мм (самый первый паркетник на 15 мм короче, остальные габариты такие же, как у Плюса).

Новый Roewe RX5 на официальных тизерах
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Новый Roewe RX5 на официальных тизерах
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Новый Roewe RX5 на официальных тизерах
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Новый Roewe RX5 на официальных тизерах
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Новый Roewe RX5 на официальных тизерах
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Салон мы видели на кадрах самой Roewe, его оформили в стиле старшего кроссовера Roewe RX5 Max, который преобразился в прошлом году (пусть индекс и общий, но, по сути, это отдельная модель). В частности, «третьему» RX5 достались аналогичные рулевое колесо и табло, то есть объединенные между собой цифровая «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (у актуальных «просто» RX5 и RX5 Plus вертикальный планшет мультимедиа).

Серый кросс – актуальный Roewe RX5 Plus, белый – просто RX5, тот, который почти исходный (почти – потому что решетку заменили еще до премьеры Плюса)
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Серый кросс – актуальный Roewe RX5 Plus, белый – просто RX5, тот, который почти исходный (почти – потому что решетку заменили еще до премьеры Плюса)
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Серый кросс – актуальный Roewe RX5 Plus, белый – просто RX5, тот, который почти исходный (почти – потому что решетку заменили еще до премьеры Плюса)
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Серый кросс – актуальный Roewe RX5 Plus, белый – просто RX5, тот, который почти исходный (почти – потому что решетку заменили еще до премьеры Плюса)
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Серый кросс – актуальный Roewe RX5 Plus, белый – просто RX5, тот, который почти исходный (почти – потому что решетку заменили еще до премьеры Плюса)
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Двигатель в документах сертификационного органа заявлен один – бензиновая «турбочетверка» 15FDE 1.5 мощностью 188 л.с. Китайцы пишут, что мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Нынешние RX5 и RX5 Plus оснащаются 181-сильным турбомотором 15C4E аналогичного объема, который работает в паре с 6МКП или 7DCT. У Плюса еще имеется подзаряжаемая гибридная версия с установкой на основе 1.5T –  позже кросс третьей генерации тоже может превратиться в гибрид.

По предварительным данным, презентация Roewe RX5 нового поколения пройдет в апреле на Пекинском автосалоне.

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