Кроссовер Roewe RX5 вот-вот перейдет в новое поколение

Модель кардинально преобразится как снаружи, так и внутри. Ожидается, что на старте продаж SUV будет доступен с бензиновым турбомотором. Позже у новинки наверняка появится гибридная версия.

Паркетник с индексом RX5 в гамме бренда Roewe, принадлежащего китайскому концерну SAIC, появился в 2016 году. Радикальный рестайлинг кросс пережил в 2020-м, попутно получив к имени приставку Plus, а уже в 2021-м такому SUV еще раз подправили внешность и интерьер. При этом дореформенный – почти исходный – кроссовер до сих в строю («почти» — потому что решетку все же заменили, еще до премьеры Плюса). И вот Roewe анонсировала новый RX5: он официально объявлен третьим поколением (судя по всему, второй генерацией марка считает RX5 Plus). Свой анонс китайцы сопроводили тизером серийной модели (заглавная картинка) и кадрами с испытаний замаскированного прототипа.

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Кузов действительно новый. Среди особенностей дизайна экстерьера – покатая крыша, спрятанные ручки дверей и объединяющая фары светящаяся полоска. Кроме того, в задних стойках больше нет окошек. Ну и еще один эффектный прием – «бегающие» по радиаторной решетке диодные элементы (но пока непонятно, при каких условиях).



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Салон оформят в стиле более крупного кроссовера Roewe RX5 Max, который преобразился в прошлом году (пусть индекс и общий, но, по сути, это отдельная модель). В частности, младшему кроссу достанутся аналогичные рулевое колесо и табло, то есть объединенные между собой цифровая «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (у актуальных «просто» RX5 и RX5 Plus вертикальный планшет мультимедиа).



Серый кроссовер — актуальный Roewe RX5 Plus, белый — просто RX5 (тот, который почти исходный) 1 / 6 Серый кроссовер — актуальный Roewe RX5 Plus, белый — просто RX5 (тот, который почти исходный) 2 / 6 Серый кроссовер — актуальный Roewe RX5 Plus, белый — просто RX5 (тот, который почти исходный) 3 / 6 Серый кроссовер — актуальный Roewe RX5 Plus, белый — просто RX5 (тот, который почти исходный) 4 / 6 Серый кроссовер — актуальный Roewe RX5 Plus, белый — просто RX5 (тот, который почти исходный) 5 / 6 Серый кроссовер — актуальный Roewe RX5 Plus, белый — просто RX5 (тот, который почти исходный) 6 / 6

Китайские профильные СМИ пишут, что поначалу паркетник нового поколения будет доступен только с бензиновой «турбочетверкой» 1.5. Мощность пока не названа. Нынешние RX5 и RX5 Plus оснащаются 181-сильным турбомотором аналогичного объема. У Плюса еще имеется подзаряжаемая гибридная версия с установкой на основе 1.5T – кросс третьей генерации тоже, вероятно, будет доступен в виде гибрида. Полноценную премьеру новый Roewe RX5 должен справить во втором квартале текущего года.

