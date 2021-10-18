Падать, так с цветомузыкой: Roewe RX5 Max обновлён на фоне обвала продаж

В 2005 году после краха MG Rover Group все её активы достались концерну SAIC вместе с правами на марку MG, которая сохранила своё глобальное значение и сейчас стремительно наращивает продажи в континентальной Европе. Купить марку Rover китайцам не удалось, поэтому вместо неё они создали пародийную марку Roewe и долгое время продавали под ней изуродованный китайскими стилистами седан Rover 75. Сейчас у Roewe уже полностью самобытный модельный ряд, сделанный без оглядки на британское наследие, а некоторые её электромобили продаются за пределами КНР под маркой MG.

Roewe RX5 — это компактный кроссовер, известный с 2016 года, разросшийся к настоящему времени до полноценного и довольно запутанного семейства. Пик продаж Roewe RX5 пришёлся на 2017 год, когда, по данным ресурса CarSalesBase, он разошёлся в Китае тиражом 237 635 шт., а затем кривая спроса поползла вниз. С января по август этого года продажи семейства составили 51 573 шт., на 46,8% меньше, чем за аналогичный период 2020-го, тогда как общие продажи марки Roewe выросли на 1,5% до 212 836 единиц.

Roewe RX5 Max появился в 2019 году как более крупная и престижная модификация RX5, ставшая, по сути, самостоятельной моделью, хотя в статистике продаж всё семейство идёт одной строчкой. Колёсная база RX5 Max составляет 2760 мм против 2700 мм у обычного RX5. При этом у обычного RX5 в прошлом году появилась люксовая версия RX5 Plus с колёсной базой в 2708 мм, агрессивным дизайном экстерьера и салоном в стиле RX5 Max — такой кроссовер предлагается с бензиновой, гибридной и полностью электрической силовыми установками.



В свою очередь RX5 Max в прошлом году обзавёлся престижной версией Supreme со слегка подретушированным дизайном и более высоким ценником. А теперь на рынок выходит рестайлинговый RX5 Max — фотографии его экстерьера появились в базе китайского министерства промышленности ещё в августе. Сегодня китайские СМИ распространили официальные снимки обновлённого RX5 Max, в том числе его интерьера.

Короче говоря, семейство RX5 стало непомерно большим, а продажи подают — возможно, обновлённый RX5 Max станет его лебединой песней, если, конечно, дела не пойдут на поправку. На подходе также соплатформенный купеобразный кроссовер Roewe Jing.



Итак, Roewe RX5 Max получил передок в духе Roewe RX5 Plus с гигантской радиаторной решёткой в стиле Lexus, но у RX5 Max более замысловатая, двухэтажная передняя «оптика». Корма тоже усложнилась и заиграла новыми гранями. Наружные зеркала получили новую, аэродинамическую форму, а ручки дверей теперь выдвижные.

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Салон вообще полностью новый, вплоть до сидений и дверных карт. Передняя панель стала более лаконичной и премиальной на вид. Вертикально ориентированного мультимедийного экрана больше нет, вместо него теперь объединённое горизонтальное двухэкранное «табло» (оба экрана имеют диагональ 12,3 дюйма). Большое внимание уделено текстурам отделочных материалов, а селектор АКП теперь напоминает ювелирное изделие. В оснащении заявлена высококлассная аудиосистема Bose с цветомузыкой (доступны 256 цветов).



Официальные технические характеристики пока не объявлены, но согласно августовским данным из министерства промышленности кроссовер получит более мощный, чем до рестайлинга, 1,5-литровый бензиновый турбомотор: его отдача выросла с 173 до 181 л.с. Также в строю останется 2,0-литровая «турбочетвёрка» мощностью 231 л.с. Информации о коробках передач пока нет. Дорестайлинговый кросс предлагается с 6-ступенчатой МКП либо 6-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), при этом версии с 2,0-литровым мотором могут быть полноприводными.

