Кроссовер Roewe RX5 Max сменил имидж и обрёл более мощный базовый мотор

Модели принадлежащего концерну SAIC бренда полностью перекроили переднюю часть, есть и другие обновки, в том числе, и в плане техники. Прежний SUV из гаммы, скорее всего, не исчезнет.

Паркетник Roewe RX5 Max стартовал в Китае в 2019-м, он создан на той же платформе, что и «просто» RX5, который появился тремя годами ранее. Кросс с приставкой крупнее и дороже, и у него изначально был свой дизайн, что, впрочем, совершенно не мешает марке Roewe считать машины членами одного семейства – их продажи суммируются. В прошлом году старший SUV освежили: ему досталась новая радиаторная решетка, плюс снаружи стало меньше хрома. При этом дореформенный кроссовер из продажи не исчез, ну а чтобы Максов не путали, рестайлинговому присвоили «фамилию» Supreme. И вот SUV еще раз обновлен, только гораздо серьезнее: фото и характеристики такой модели появились в базе минпрома КНР.

Новый Roewe RX5 Max

Кросс получил двухъярусную головную оптику: сверху расположены светодиодные полоски ходовых огней, которые объединены между собой блестящей плашкой с надписью Roewe, ниже идут блоки основных фар (у топ-версии они тоже, конечно, на светодиодах). Радиаторная решетка раздалась вширь, вдобавок ее «уронили» до нижней кромки нового же бампера. Также заменили крышку капота, задний бампер и корпуса зеркал. У фонарей прежняя форма, но начинка – другая. А еще у RX5 Max теперь выдвижные ручки дверей. Кстати, двухэтажная оптика, капот, зеркала и ручки – точно такие же, как у рассекреченного на днях кросс-купе Roewe Jing, стало быть, эти паркетники родственники.



Новый Roewe RX5 Max и кросс-купе Roewe Jing 1 / 3 Новый Roewe RX5 Max и кросс-купе Roewe Jing 2 / 3 Новый Roewe RX5 Max и кросс-купе Roewe Jing 3 / 3

Длина преобразившегося RX5 Max равна 4767 мм, что на 29 мм больше, чем у дореформенного. Ширина, напротив, уменьшена с 1891 до 1875 мм. Высота и колесная база прежние – 1725 и 2760 мм соответственно. Ну и отметим, что купеобразный Roewe Jing чуть компактнее.



Салон рестайлингового Макса пока не засвечен. Не исключено, что он сменил вертикальный тачскрин мультимедиа-системы на горизонтальный планшет, как у «купе».

Дореформенный Roewe RX5 Max Supreme 1 / 3 Дореформенный Roewe RX5 Max Supreme 2 / 3 Дореформенный Roewe RX5 Max Supreme 3 / 3

Как и прежде, RX5 Max будет доступен с двумя бензиновыми «турбочетверками». У базового мотора 15C4E 1.5 выросла отдача – 181 вместо 173 л.с., а двухлитровый двигатель 20L4E все так же выдает 231 л.с. (у кросс-купе Jing те же моторы). Коробки китайский минпром не указывает. Дореформенный RX5 Max с 1.5T предложен с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», мотор 2.0T сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод положен только топовому SUV с двухлитровым двигателем. Кроме того, у Макса есть гибридная версия, и она до сих пор с дизайном образца 2019 года.



Актуальные версии младшего Roewe RX5. Белый кроссовер — почти исходная модель (такая решетка SUV досталась в 2018-м от гибрида), серебристый — RX5 Plus образца 2020 года, голубой — RX5 Plus 2021 модельного года 1 / 3 Актуальные версии младшего Roewe RX5. Белый кроссовер — почти исходная модель (такая решетка SUV досталась в 2018-м от гибрида), серебристый — RX5 Plus образца 2020 года, голубой — RX5 Plus 2021 модельного года 2 / 3 Актуальные версии младшего Roewe RX5. Белый кроссовер — почти исходная модель (такая решетка SUV досталась в 2018-м от гибрида), серебристый — RX5 Plus образца 2020 года, голубой — RX5 Plus 2021 модельного года 3 / 3

Полноценную премьеру обновленный Roewe RX5 Max должен справить в этом году, у него наверняка появится очередная приставка. Вполне возможно, что и Supreme, и самый первый Макс останутся в строю. Между тем младший RX5 сегодня тоже представлен сразу в нескольких версиях: это кросс с дизайном 2016 года, более агрессивный RX5 Plus, обновленная версия последнего, а также гибрид и электрокар. В общем, сравниться с обширным семейством «эр-икс-пятых» может разве что Haval H6, у которого тоже множество вариантов.

