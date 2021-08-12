Конкурент Geely Tugella от Roewe сохранил дизайн предвестника и получил два мотора на выбор

Купеобразный паркетник принадлежащего концерну SAIC бренда отличился необычным обликом, салон же вполне себе традиционный. По мощности кросс почти не уступает «купе» Geely, а вот привод у новинки, скорее всего, только передний.

В виде почти готового к производству прототипа этот кроссовер марка Roewe представила в апреле на Шанхайском автосалоне, а месяц спустя в Сеть выложили фото замаскированного тестового образца. Теперь же в базу китайского минпрома внесли снимки серийного купеобразного SUV и его основные характеристики. Паркетник сохранил имя шоу-кара – Jing, что с китайского можно перевести как whale, ну или «кит» по-нашему.

Внешне товарное «купе» Roewe тоже полностью повторило своего предвестника. Главная «фишка» экстерьера – радиаторная решетка, которая, по задумке создателей, должна вызывать ассоциации с «китовым усом». К слову, решетка больше похожа на заглушку для электрокара, но, нет, Jing предложат с ДВС. Другие особенности – двухъярусная светодиодная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), вертикальные задние фонари с вытянутыми «иксами», выдвижные ручки дверей и раздвоенный спойлер.

Серийный Roewe Jing

Длина Roewe Jing равна 4702 мм, ширина – 1903 мм, высота – 1691 мм, колесная база – 2765 мм. То есть, он чуть крупнее купеобразного кросса Geely Xingyue (в РФ этот паркетник переименовали в Tugella). Габариты последнего (в китайской спецификации): 4605/1878/1643 мм, расстояние между осями – 2700 мм.



Салон «купе» сама Roewe еще не показала (весенний прототип был с наглухо тонированными стеклами), но мы его уже видели на шпионских фотографиях. Интерьер у Jing вполне себе традиционный: кроссовер получил виртуальную «приборку», мультимедийную систему с большим тачскрином и блок управления «климатом» с физическими кнопками и шайбами, а вместо стандартного рычага коробки установили джойстик.

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Новый паркетник сертифицирован с двумя бензиновыми «турбочетверками», знакомыми по другим моделям концерна SAIC. Базовым станет мотор 15C4E 1.5 мощностью 181 л.с., также Roewe Jing можно будет приобрести с двигателем 20L4E 2.0, выдающим 231 л.с. Коробки в документах минпрома КНР не указаны. Скорее всего, у «купе» будет «робот» с двумя сцеплениями. А вот привод только передний, хотя, например, у того же кросса Geely Xingyue/Tugella есть полноприводные версии (на родине модель Джили доступна со 177-сильной «турботройкой» 1.5 и «турбочетверкой» 2.0 мощностью 190 или 238 л.с.).



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На домашний рынок купеобразный Roewe Jing выйдет до конца текущего года. Позже кроссовер вполне может перевоплотиться в экспортную модель MG (эта марка тоже принадлежит SAIC).

