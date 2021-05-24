Roewe готовит конкурента кроссоверу Geely Tugella: новое «купе» поймали во время тестов

Купеобразный паркетник станет первой моделью марки с новым дизайном. На домашний рынок такой SUV может выйти уже в этом году.

В рамках Шанхайского автосалона, который прошел в минувшем апреле, принадлежащий концерну SAIC бренд Roewe представил концептуальный паркетник Jing (whale, если перевести с китайского на английский; по-нашему – кит). Основная задача того прототипа – демонстрация нового фирменного стиля, названного Rhythmic Awakening («ритмичное пробуждение»). Вдохновлялись дизайнеры, как несложно догадаться, китами. А недавно в Поднебесной застукали замаскированное кросс-купе: снимки опубликовало местное издание Autohome, так вот оно считает, что в объектив угодил именно грядущий SUV марки Roewe.

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Пропорции те же, что и у шоу-кара, наружные зеркала все так же на отдельных ножках. При этом у машины на фото стандартные фары сверху, а под ними вроде бы оставили место для дополнительных блоков, тогда как у концепта сверху расположены узкие светодиодные полоски ходовых огней, ниже – LED-фары, плюс Roewe Jing получил еще и светящиеся «подковы». Кроме того, у апрельского SUV радиаторная решетка напоминает «китовый ус», а у пойманного кросса – нет. Впрочем, не будем забывать о том, что перед нами тестовый образец, и все еще может измениться.



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Roewe Jing показали с наглухо тонированными стеклами, так что интерьер засвечен впервые. Внутри – прилепленный к передней панели крупный тачскрин мультимедиа-системы, виртуальная «приборка» и небольшой джойстик коробки. А вот блок управления «климатом» почему-то не сенсорный – под планшетом разместили кнопки и «шайбы».



Концепт был представлен без характеристик, информации о «начинке» товарного купеобразного кроссовера китайские СМИ тоже пока не раздобыли. Предполагается, что кросс предложат с ДВС, несмотря на то, что «китовая» решетка больше похожа на заглушку электрокара.

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Китайцы ждут товарное «купе» во второй половине текущего года. Модель Roewe будет конкурировать с известными и в России Haval F7x и Geely Xingyue (в РФ этот паркетник переименовали в Tugella), а также с незнакомыми нам VW Tiguan X, GAC Trumpchi GS4 и Changan CS85.

