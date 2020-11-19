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  • Конкурент Haval H6 от Roewe обновлён по упрощённой программе: декор в стиле младшего брата

Конкурент Haval H6 от Roewe обновлён по упрощённой программе: декор в стиле младшего брата

19.11.2020 99 0 0

Принадлежащая китайскому концерну SAIC марка раскрыла модернизированный паркетник RX5 Max. Кросс изменился внешне, но салон не тронули, нового оборудования тоже нет. Модель по-прежнему будет доступна с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор.

 

Паркетник Roewe RX5 Max стартовал в КНР в 2019-м, он создан на той же «тележке», что и «просто» RX5, который появился тремя годами ранее. Кроссовер с приставкой Max крупнее и дороже, и у него изначально был свой дизайн, что совершенно не мешает Roewe считать машины членами одного семейства – результаты их продаж суммируются. Весной этого года младший SUV обновился, скопировав внутри Макса и получив к имени приставку Plus. А теперь модернизирован и старший брат, причем на этот раз уже он перенял стиль более доступного паркетника. Впрочем, те же черты есть и у других последних моделей марки – отныне это ее фирменный стиль.

Обновлённый Roewe RX5 Max

Итак, Roewe RX5 Max обзавелся новой радиаторной решеткой – с замысловатым (и теперь фамильным) рисунком вместо выпуклых хромированных плашек. Сама решетка – черная, включая окантовку, сверху расположены светодиодные полоски, соединяющие светодиодную же оптику, а между ними – новая эмблема Roewe. С переднего бампера убрали серебристую линию, нет блеска больше и в нижней части дверей. Корму не тронули.

Длина Макса если и изменилась, то вряд ли намного: у дореформенного паркетника этот показатель составляет 4647 мм, колесная база – 2760 мм. То есть по своим габаритам RX5 Max очень близок к Haval H6 третьего поколения (4653 и 2738 мм соответственно). Ну и для сравнения, размеры младшего Roewe RX5 Plus: длина – 4571 мм, расстояние между осями – 2708 мм.

Обновлённый Roewe RX5 Max. Фото: Autohome

Салон прежний, нет обновок и среди оборудования, хотя RX5 Max и без того неплохо оснащен. Так, уже в «базе» имеются LED-оптика, мультимедийная система с тачскрином диагональю 14,3 дюйма и круиз-контроль. В дорогих комплектациях есть виртуальная «приборка», функция распознавания лиц, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема Bose, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, панорамная крыша.

Обновлённый Roewe RX5 Max. У дореформенного кросса такой же салон. Модель доступна только в пятиместном исполнении

Двигатели тоже менять не стали – кроссовер доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 173 и 231 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод положен лишь топ-версии с двухлитровым двигателем. Кроме того, у RX5 Max еще есть гибридный вариант с установкой на основе мотора 1.5, такой кросс обновят позже.

Публичная премьера рестайлингового паркетника пройдет в рамках автосалона в Гуанчжоу, который откроется уже завтра, 20 ноября. Возможно, там же объявят цены. Дореформенный Roewe RX5 Max стоит от 118 800 до 189 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 379 000 – 2 202 000 рублей по текущему курсу. Кроссовер Roewe RX5 Plus обойдется в 103 800 – 139 800 юаней (1 204 000 – 1 622 000 рублей).

Дореформенный Roewe RX5 Max
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Дореформенный Roewe RX5 Max
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Дореформенный Roewe RX5 Max
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За пределами Китая RX5 Max сегодня не представлен, хотя дорестайлинговый RX5 продают в других странах – правда, под маркой MG (она, как и Roewe, принадлежит концерну SAIC). Не исключено, что в будущем и старший SUV перевоплотится в модель некогда британского бренда.

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