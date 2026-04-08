08.04.2026 74 0 1
Mini.01 на базе Mini JCW Convertible: уникальный кабриолет для капризного американца

Британская марка Mini, входящая в состав BMW Goup, решила доказать, что умеет в глубокую кастомизацию автомобилей не хуже, чем Bentley, Rolls-Royce и, собственно, BMW: представлен уникальный Mini.01 с более чем 50 эксклюзивными деталями экстерьера и интерьера.

Особые запросы клиентов составляют значительную часть доходов производителей автомобилей премиум- и лакшери-сегментов, ведь цена уникальных деталей часто сопоставима с ценой самого автомобиля, а состоятельных желающих выделиться из толпы за последние годы сильно прибавилось. Проект Mini Super Special 001 или сокращённо Mini.01 демонстрирует возможности отдела Mini Design и завода Mini в Оксфорде (Великобритания) по созданию уникальных и очень эффектных автомобилей.

За основу Mini.01 взят стандартный бензиновый кабриолет Mini John Cooper Works Convertible, который нынче оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 231 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и набирает первую «сотню» за 6,4 с, в США такой стоит от 45 775 долларов с учётом доставки.

Кузов Mini.01 получил нанесённую вручную несимметричную двухцветную окраску из стандартного чёрного цвета Midnight Black и уникального зелёного металлика, подобранного в тон формы любимой футбольной команды владельца. Третий, белый цвет используется для контраста на мелких деталях — им нанесены полосы на зеркалах заднего вида и очерчены отверстия в 18-дюймовых колёсах JCW Rallye Spoke.

Несколько логотипов и надписей Mini Super Special 001 и Mini.01 снаружи и внутри кузова будут постоянно напоминать об уникальности этого экземпляра. Складная матерчатая крыша имеет узор в виде британского флага в знак уважения к историческим корням марки Mini и к её заводу в Оксфорде.

Интерьер Mini.01 получил десятки деталей, окрашенных в тот же зелёный металлик, что и часть наружных панелей кузова, — вставки такого цвета можно увидеть на передней панели, центральной консоли, сиденьях, корпусах динамиков аудиосистемы Harman Kardon, дверных картах и порогах с подсветкой.

Цена спецпроекта не разглашается, но мы полагаем, что счастливый американский владелец Mini.01 потратил на все эти милые сердцу и глазу художества не менее сотни тысяч долларов.

кабриолет спортивные авто новинки Mini Mini Cooper
