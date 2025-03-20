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  • Mitsubishi Xforce HEV: первый носитель гибридной силовой установки нового поколения

Mitsubishi Xforce HEV: первый носитель гибридной силовой установки нового поколения

20.03.2025 93 0 0

Компания Mitsubishi усовершенствовала свою недорогую безрозеточную гибридную силовую установку и представила её сегодня в Таиланде на компактном кроссовере Xforce HEV, впоследствии такая же силовая установка может появиться на других моделях Mitsubishi.

Компактный переднеприводный кроссовер Mitsubishi Xforce (габаритная длина — 4390 мм, колёсная база — 2650 мм) дебютировал в 2023 году, японская компания разработала его для развивающихся рынков (Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Африка, Ближний Восток), бензиновая версия выпускается в Индонезии, а гибридный Xforce HEV будет производиться в Таиланде, заказы на него здесь уже принимаются.

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Гибридная силовая установка, дебютировавшая на Xforce HEV, пока не удостоилась собственного названия, но, по сути, она является дальнейшим развитием системы e:Motion, известной тайским клиентам Mitsubishi по гибридному компактвэну Expander HEV. Гибридный Xforce, как и чисто бензиновый, бывает только переднеприводным, передняя подвеска у него — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Висящая под брюхом тяговая литий-ионная батарея, ёмкость которой не разглашается, уменьшила дорожный просвет с 222 до 183 мм. Штатная размерность шин — 225/50 R 18.

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Силовая установка Xforce HEV состоит из 1,6-литрового 4-цилиндрового бензинового «атмосферника» с заводским индексом 4A92 (107 л.с., 132 Нм), электромотора (116 л.с., 255 Нм) и двухступенчатого редуктора (у e:Motion — одноступенчатый). Система может работать как в последовательном, так и в параллельном режиме: трогается кроссовер на электротяге, затем по команде электроники в работу вступает ДВС и работает в тандеме с электромотором, а на высоких скоростях дополнительное сцепление отключает электромотор от колёс, чтобы снизить расход топлива. При торможении и движении накатом электромотор мгновенно включается в работу в режиме рекуперации и запасает вырабатываемую электроэнергию в батарее. Всего для системы предусмотрены семь режимов работы: нормальный (включён по умолчанию), приоритет зарядке батареи, приоритет езде на электротяге, асфальт, гравий, грязь и дождь. Динамические характеристики, к сожалению, не раскрыты.

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Снаружи гибридный Xforce ничем, кроме виднеющийся снизу батареи, не отличается от чисто бензинового. В салоне тоже, в сущности, всё по-прежнему, но перемещающийся по пазу селектор АКП заменён на более компактный нефиксируемый, а приборный экран (8 дюймов) и мультимедийный (12,3 дюйма) обзавелись специфической для гибрида графикой.

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В Таиланде Mitsubishi Xforce HEV стоит от 899 000 бат (2,3 млн рублей в переводе по текущему курсу), базовая комплектация Ignite довольно богатая, в неё входят двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, полный набор систем пассивной и активной безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль. Кроссовер в топовой комплектации Ultimate X за 1 089 000 бат (2,8 млн рублей) щеголяет более дорогой отделкой, аудиосистемой Yamaha, полочной с беспроводной зарядкой для смартфона, электроприводом багажной двери и другими удобствами.

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