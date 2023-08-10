Кроссовер Mitsubishi Xforce станет наследником ASX

Первый показ своего свежего SUV компания Mitsubishi провела в конце июля, а сегодня в рамках открывшегося в Индонезии автосалона состоялась полноценная презентация. Вопреки ожиданиям местных профильных медиа модель не получила имя Destinator (его ранее зарегистрировала марка): паркетник назвали Xforce.

Напомним, кроссовер «вырос» из прошлогоднего концепта Mitsubishi XFC, по сути, он станет преемником давно устаревшего ASX (европейский «новый» ASX в расчет не берем, ведь это почти стопроцентный клон Renault Captur). Производство наладят в Индонезии же, при этом уже объявлено, что модель будет глобальной: Mitsubishi Xforce появится и в других странах Юго-Восточной Азии, а также на рынках Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.



Длина Mitsubishi Xforce равна 4390 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1660 мм. Колесная база – 2650 мм. Для сравнения, размеры актуального глобального Mitsubishi ASX: 4365/1810/1630 мм, расстояние между осями – 2670 мм. Дорожный просвет нового паркетника – внушительные 222 мм против 195/215 мм у ASX (в зависимости от версии). При этом у новинки упрощенное шасси – с простой «балкой» сзади, тогда как у ASX многорычажная задняя подвеска.



Внешне кроссовер в целом повторил своего предвестника, но не дословно. Так, радиаторная решетка лишилась мозаичного узора, с бамперов убрали дополнительные светящиеся элементы, а вместо камер установили обычные зеркала. Модели положены 18-дюймовые колеса. При этом индонезийским клиентам за доплату будут доступны «допы», среди них – обвес серебристого цвета, более внушительный спойлер на багажной двери и хромированная надпись Xforce на капоте.



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От интерьера концепта осталась лишь общая стилистика. Единого табло, как у XFC, у серийного кросса нет: тачскрин мультимедийной системы и цифровая приборка помещены в один корпус, но второй экран утоплен. Спинка заднего дивана разделена в пропорции 40:20:40, каждая секция имеет регулировку угла наклона.



В списке оборудования заявлены двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема от Yamaha, шесть подушек безопасности, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар.



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Двигатель пока один – четырехцилиндровый атмосферник 1.5, который выдает 105 л.с. и 141 Нм. Мотор работает в паре с вариатором, привод исключительно передний. Зато для Mitsubishi Xforce предусмотрена система выбора режимов движения, всего их четыре: Normal, Gravel (гравий), Mud (грязь) и Wet (режим для мокрых дорог).



В Индонезии уже принимают заказы, хотя на данный момент паркетник доступен лишь в двух комплектациях: за Mitsubishi Xforce Exceed просят примерно 25 000 долларов, версия Ultimate обойдется в 27 000 долларов.

