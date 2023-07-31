Преемник Mitsubishi ASX: раскрыт серийный кроссовер

Новый паркетник адресован развивающимся рынкам. Как и предполагалось, модель предложат с полуторалитровым атмосферником, привод только передний.

Компания Mitsubishi провела в Индонезии первый показ своего новейшего компактного кросса, вдобавок раскрыты основные характеристики. Напомним, этот SUV является серийным воплощением прошлогоднего концепта Mitsubishi XFC, модель предназначена прежде всего для стран Юго-Восточной Азии, индонезийский же завод и станет основной производственной площадкой. По сути, паркетник окажется преемником давно устаревшего ASX (европейский «новый» Mitsubishi ASX в расчет не берем, ведь это почти стопроцентный клон Renault Captur). А вот имя товарного кроссовера еще не объявлено: марка пока обозначила пятидверку как The New SUV (при этом фирма недавно зарегистрировала в Индонезии название Destinator).

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В плане внешности кроссовер многое унаследовал от своего предвестника, хотя товарный вариант все же упростили. В частности, вместо камер установили обычные зеркала, радиаторная решетка лишилась мозаичного узора, а с бамперов убрали дополнительные светящиеся элементы. Серийному паркетнику положены 18-дюймовые колеса.



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Длина новинки равна 4390 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1660 мм. Размер колесной базы еще не озвучен, зато в Mitsubishi похвастались дорожным просветом – это внушительные 222 мм. Ну и для сравнения, габариты нынешнего глобального Mitsubishi ASX: 4365/1810/1630 мм, расстояние между осями – 2670 мм, дорожный просвет (в российской спецификации) – 195 или 215 мм (в зависимости от версии).



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Интерьер конвейерного SUV по-прежнему засвечен только на тизерах. Полноценное табло, как у концепта, кроссоверу не досталось: тачскрин мультимедийной системы и цифровую приборку поместили в один корпус, но второй экран утоплен.



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Новый кроссовер предложат с бензиновым атмосферником 1.5 (мощность еще неизвестна) в сочетании с вариатором. Привод – исключительно передний. При этом для паркетника будет предусмотрена система выбора режимов движения, всего их четыре: Normal, Gravel (гравий), Mud (грязь) и Wet (режим для мокрых дорог).



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Полноценную премьеру наследник Mitsubishi ASX справит на автосалоне в Джакарте, который откроется 10 августа. На индонезийский рынок модель выйдет в ноябре текущего года.

