На российском заводе стартовало производство гибридного кроссовера Evolute i-Space

Сборка машин налажена на предприятии в Липецкой области. Ранее компания прошла процедуру сертификации и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель.

Марка Evolute создана российской компанией «Моторинвест» в 2022 году. Изначально она была полностью «зелёной»: под ней сейчас продаются седан i-Pro, кроссоверы i-Joy, i-Sky и i-Jet – все с электрической «начинкой». Весной этого года к линейке присоединился гибридный кроссовер Evolute i-Space. Теперь российский производитель презентовал этот SUV на выставке «Иннопром» и рассказал о старте его серийного производства на заводе в Липецкой области.

На фото: Evolute i-Space на выставке «Иннопром»

В компании отметили, что Evolute i-Space уже прошёл процедуру сертификации и получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Известно, что российский производитель уже подписал с двумя поставщиками соглашения о локализации тяговых батарей: они предназначены для всех электромобилей и гибридов, выпускаемых на заводе «Моторинвеста».



Так, инженеры Evolute уже провели с компанией «Системы автономной энергии» лабораторные испытания тяговой батареи отечественного производства для электрокроссовера i-Joy. Этот аккумулятор продемонстрировал лучшие показатели по сравнению с серийно поставляемым из Китая: у него на 15% больше ёмкость и плотность энергии, в результате дальнобойность паркетника удалось увеличить до 450 км (по циклу WLTС).



Позднее в этом году компания собирается доработать собственное программное обеспечение и провести дорожные тесты с выходом на сертификационные испытания. В компании планируют начать примерно через полгода устанавливать локально производимые батареи на модели Evolute. У i-Space будет тяговый аккумулятор, который позволит проехать при движении только на электротяге более 125 км.



Габаритная длина семиместного кроссовера равна 4760 мм, а расстояние между осями составляет 2785 мм. Второй и третий ряды сидений могут складываться, что позволяет образовать ровный пол с багажным отделением. В этом случае совокупный объём грузового пространства увеличивается до 2125 литров (без сложенных кресел – 187 литров).



На фото: салон Evolute i-Space

В список оснащения модели входят акустика с 12 динамиками, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, функция беспроводной зарядки смартфонов (для этого предусмотрена ниша на центральной консоли), климат-контроль с функцией очистки воздуха, передние кресла с вентиляцией, обогревом и электрорегулировками, а также панорамная крыша со сдвижным люком.



В составе гибридной установки нынешнего Evolute i-Space числятся 178-сильный электромотор (максимальный крутящий момент – 300 Нм) и батарея ёмкостью 17,52 кВт*ч, которая подзаряжается от бензинового 1,5-литрового атмосферника мощностью 110 л.с. Совокупная отдача системы равна 287 л.с. (435 Нм). Привод у Evolute i-Space только передний. Расход топлива – 5,5 литра на 100 км пути; общий запас хода – 1150 км.



Рекомендованная розничная цена Evolute i-Space на российском рынке на сегодняшний день составляет 3 360 000 рублей, а с учётом всех действующих акций и предложений покупка обойдётся в 2 999 000 рублей.