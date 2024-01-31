Семиместный кроссовер Evolute i-Space выходит на российский рынок. Цена известна

Модель доступна только в одной комплектации. Купить трёхрядную новинку с гибридной начинкой в РФ можно за 3 899 000 рублей.

Бренд Evolute был создан российской компанией «Моторинвест» в 2022-м, причём изначально эта марка была полностью «зелёной»: под ней на заводе в Липецкой области было налажено производство исключительно электромобилей. Теперь к линейке присоединился гибридный кроссовер, которому в РФ дали название Evolute i-Space. Компания анонсировала появление новинки в конце прошлого года, а теперь обнародовала его рекомендованную розничную цену.

На фото: семиместный кроссовер Evolute i-Space

Трёхрядный кроссовер Evolute i-Space доступен в РФ только в одной комплектации. Купить такой гибрид можно за 3 899 000 рублей. Модель получила ряд различных водительских ассистентов, в том числе системы предупреждения о столкновении при движении задним ходом, оповещения о перекрёстном трафике сзади, помощи при смене полосы, а также мониторинг слепых зон, встроенный видеорегистратор, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, функцию безопасного открытия дверей.



Салон этого SUV рассчитан на семерых седоков. Его габаритная длина составляет 4760 мм, а колёсная база – 2785 мм. Как Kolesa.ru сообщал ранее, полноценный третий ряд сидений складывается в пропорции 50/50 и может образовать ровный пол с багажным отделением. Тогда как средний ряд складывается в пропорции 40/60 и имеет регулировки в двух направлениях. Объём багажного отделения автомобиля составляет весьма скромные 187 литров, но при сложенных сидениях третьего ряда объём грузового пространства вырастает до 934 литров, а если сложить два задних ряда общий показатель увеличится до 2125 литров. Клиренс у i-Space равен 180 мм.



Оснащение кроссовера российской марки включает в себя полностью светодиодную головную оптику и фонари, подсвечиваемый логотип, панорамную крышу со сдвижным люком, а также 19-дюймовые колёсные диски. Ещё в списке оборудования имеются передние кресла с вентиляцией, обогревом и электрорегулировками, двухзонный климат-контроль, акустическая система с двенадцатью динамиками, функция беспроводной зарядки смартфонов и информационно-развлекательная система Huawei HiCar с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.



На фото: салон Evolute i-Space

Evolute i-Space получил гибридную силовую установку, в основе которой лежит 178-сильный электромотор (максимальный крутящий момент – 300 Нм). В состав системы входит тяговая батарея ёмкостью 17,52 кВт*ч, которую питает бензиновый 1,5-литровый атмосферник мощностью 110 л.с. Совокупная отдача установки равна 287 л.с. (435 Нм). Привод у Evolute i-Space только передний.



Семиместному паркетнику на разгон с места до «сотни» требуется 7,4 секунды. Согласно расчётам производителя, расход топлива равен 5,5 литра на 100 км пути. При движении только на электротяге запас хода равен 87 км, а суммарная дальнобойность трёхрядного кроссовера Evolute при полностью заряженном аккумуляторе и полном баке достигает 1150 км (по циклу WLTC).



Напомним, все Эволюты используют в качестве «доноров» модели Dongfeng или других брендов, связанных с китайской компанией. Гибрид i-Space – не исключение, он базируется на модели, которая на домашнем рынке продаётся под названиями Dongfeng Fengon E5 и Landian E5 (Landian представляет собой суббренд компании Seres; ей же принадлежит Sokon, у этой фирмы есть совместное СП с Дунфеном).

