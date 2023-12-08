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Гамму российской марки Evolute пополнил кроссовер i-Space

08.12.2023 55 0 0

Анонсированная новинка представляет собой семиместный гибрид, совокупный запас хода которого (без дозарядки и подзаправки) составляет 1150 км.

Марка Evolute была создана российской компанией «Моторинвест» в 2022 году, пока что под ней выпускались только полностью электрические модели. Производство машин налажено на мощностях завода, расположенного в Липецкой области. Напомним, «донорами» для всех выпускаемых на сегодняшний день Эволютов являются модели Dongfeng или других связанных с китайской компанией брендов.

На фото: Evolute i-Space

Актуальный модельный ряд Evolute стартовал с седана i-Pro, который представляет собой слегка модернизированный Dongfeng Aeolus E70. Второй моделью стал кроссовер i-Joy, в его основе лежит Fengon E3 EV / Seres 3 (Fengon – бренд СП Dongfeng и фирмы Sokon, а Seres принадлежит Sokon). Третьим в ряду стал паркетник i-Sky, здесь роль «донора» сыграл Forthing Thunder (марка входит в портфель компании Dongfeng).

Теперь производитель анонсировал ещё одну новинку – кроссовер i-Space. Как и остальные Эволюты, новый SUV российской марки создан не с нуля: это, конечно, «китаец», на родине он известен как Dongfeng Fengon E5 или Landian E5. Отметим, Landian – это суббренд компании Seres (о её связи с Дунфеном мы уже упоминали).

В отличие от остальных полностью «зелёных» Эволютов, кроссовер i-Space является гибридом. Мощность его силовой установки составляет 178 л.с., а максимальный крутящий момент – 300 Нм. В состав системы входит тяговая батарея ёмкостью 17,5 кВт*ч, которая питается от работы бензинового 1,5-литрового атмосферника. Привод – только передний. На разгон с места до «сотни» этому SUV требуется 7,4 секунды.

Дальнобойность Evolute i-Space при условии полностью заряженного аккумулятора и полного бака составляет 1150 км (при расчёте по циклу WLTC). По расчётам компании, расход топлива составляет 5,5 литра на 100 км пути. Запас хода кроссовера при движении только на электротяге равен 87 км.

Гибрид имеет крупную радиаторную решётку с узором из «матричных элементов», полностью светодиодные фары, которые соединены между собой светящейся линией, проходящей через всю ширину кормы. Массивные задние фонари тоже объединены между собой с помощью перемычки. Салон модели рассчитан на семерых седоков. Третий ряд сидений может складываться в пропорции 50/50 (в этом положении он образует ровный пол с багажным отделением), второй – 40/60. Общий объём грузового пространства в этом случае составляет 2125 литров.

На фото: салон Landian E5 (близнеца Evolute i-Space)

Моторинвест наладит производство Evolute i-Space на своём заводе в Липецкой области. Когда именно новинка появится на конвейере, станет известно позже. В дальнейшем появятся подробности об оснащении кроссовера, а также компания обнародует рекомендованные розничные цены.

Напомним, в скором времени линейку Evolute пополнят минивэн i-Van, который в Китае продаётся под названием Forthing Lingzhi M5EV, а также паркетник i-Jet, в основу которого лёг Seres SF5.

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