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Российский электрокроссовер Evolute i-Sky: дан старт серийному производству

16.11.2023 154 0 0

Цена паркетника, выпускаемого на заводе в Липецкой области, уже известна: стартовая стоимость составляет 4 920 000 рублей (без учёта господдержки).

Под появившейся в прошлом году маркой Evolute российская компания «Моторинвест» выпускает электромобили, их производство налажено на предприятии в Липецкой области. Актуальный модельный ряд бренда включает в себя седан i-Pro (он представляет собой слегка модернизированный Dongfeng Aeolus E70) и кроссовер i-Joy (в его основе лежит Fengon E3 EV / Seres 3), а теперь к ним присоединяется ещё один паркетник – Evolute i-Sky. Сегодня стартовало серийное производство этой новинки.

Производство Evolute i-Sky

Компания официально анонсировала кроссовер Evolute i-Sky весной текущего года, а в середине лета стала известна цена новинки и тогда же дилеры начали принимать заказы. Теперь в Моторинвесте рассказали о том, что сегодня был дан старт серийному производству этой модели. Напомним, в её основе тоже лежит «китаец»: на этот раз в роли донора выступил паркетник Forthing Thunder, дебютировавший в конце прошлого года. В списке визуальных отличий у российской модели только логотипы и шильдики.

Evolute i-Sky доступен исключительно с передним приводом, его единственный электромотор выдаёт 204 л.с. мощности, а его максимальный крутящий момент составляет 340 Нм. Модель оснащается тяговой батареей ёмкостью 85,9 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке составляет 511 км (при расчёте по циклу WLTP). При быстрой зарядке с 30 до 80% аккумулятор пополняется за 45 минут. На разгон с места до «сотни» i-Sky требуется 8,6 секунды, а его максимальная скорость равна 180 км/ч. У модели есть три режима движения – Eco, Comfort и Sport.

По габаритам этот паркетник соразмерен Toyota RAV4: длина составляет 4565 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1680 мм, а расстояние между осями равно 2715 мм. Evolute i-Sky получил стойки McPherson спереди и независимую подвеску сзади. Дорожный просвет у этого электрокроссовера составляет 175 мм, объём багажника – 480 литров, заявленная снаряженная масса равна 2025 кг.

Кроссовер представлен в одной комплектации, оснащение включает в себя: 19-дюймовые колёсные диски, светодиодную оптику, панорамную крышу, отделку салона кожей, климат-контроль, функцию вентиляции, массажа и памяти настроек водительского кресла, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, автопарковщик, штатный видеорегистратор, круиз-контроль, а также ассистент смены полосы движения, мониторинг «слепых» зон, функция предупреждения о фронтальном столкновении и о других машинах при перекрёстном движении задним ходом. У Evolute i-Sky на передней панели расположен единый дисплей, объединяющий в себе виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы. Для паркетника предусмотрен и зимний пакет, включающий в себя обогрев наружных зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя, а также подогрев передних кресел и рулевого колеса.

На фото: Evolute i-Sky

С июля рекомендованная розничная цена Evolute i-Sky подросла, сейчас она равна 4 920 000 рублей (на 305 тыс. рублей больше, чем на старте предзаказов). С учётом госсубсидии для электрокаров российской сборки стоимость можно уменьшить до 3 995 000 рублей (на 5 тыс. рублей больше, чем летом), правда, для этого нужно оформить покупку в кредит у банка-участника соответствующей программы.

Напомним, в дальнейшем линейку Evolute пополнят минивэн i-Van, который в Китае продаётся под названием Forthing Lingzhi M5EV (бренд входит в портфель Dongfeng), а также паркетник i-Jet, в основу которого лёг Seres SF5 (марка Seres принадлежит фирме Sokon, у которой есть совместное предприятие с Dongfeng).

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