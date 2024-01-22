Трёхрядный кроссовер Evolute i-Space готовится к выходу на российский рынок

Этот SUV оснащается гибридной силовой установкой, совокупная отдача которой составляет 287 л.с. (435 Нм). Общий запас хода на одной зарядке и с полным баком равен 1150 км.

Российский бренд Evolute был создан компанией «Моторинвест» в 2022 году. Изначально он был полностью «зелёным»: под ним выпускались только полностью электромобили. Их производство налажено на мощностях завода, расположенного в Липецкой области. Как Kolesa.ru сообщал ранее, все выпускаемые на сегодняшний день Эволюты в качестве «доноров» используют модели Dongfeng или других брендов, связанных с китайской компанией.

На фото: Evolute i-Space

Сейчас модельный ряд Evolute включает в себя седан i-Pro, кроссовер i-Joy и паркетник i-Sky. Ещё несколько новинок пока что готовятся к скорому старту продаж, в их числе семиместный кроссовер i-Space, он был анонсирован в декабре 2023-го. В его основу легла китайская модель, которая на домашнем рынке известна под именами Dongfeng Fengon E5 и Landian E5. Стоит отметить, что Landian представляет собой суббренд компании Seres (напомним, Seres принадлежит Sokon, у которой есть совместное СП с Дунфеном).



Как рассказали в пресс-службе Evolute, габаритная длина семиместного кроссовера равна 4760 мм, а расстояние между осями у него составляет 2785 мм. Полноценный третий ряд сидений может складываться в пропорции 50/50, он способен образовать ровный пол с багажным отделением. У среднего ряда есть регулировки в двух направлениях, кроме того, он умеет складываться в пропорции 40/60. В этом случае общий объём грузового пространства составляет 2125 литров. Ещё производитель отметил, что модель адаптирована под российские условия эксплуатации – у неё есть режим для езды по снегу, а клиренс у кроссовера i-Space равен 180 мм.



В отличие от других полностью «зелёных» Эволютов, i-Space оснащается гибридной силовой установкой. Кроссовер приводится в движение за счёт 178-сильного электромотора, его максимальный крутящий момент равен 300 Нм. Ещё в состав системы входит тяговая батарея ёмкостью 17,52 кВт*ч, которую питает бензиновый 1,5-литровый атмосферник мощностью 110 л.с. Как рассказали в компании, совокупная отдача установки равна 287 л.с., а её максимальный крутящий момент – 435 Нм.



Привод у Evolute i-Space только передний. На разгон с места до «сотни» такому кроссоверу нужно 7,4 секунды. По расчётам производителя, расход топлива составляет 5,5 литра на 100 км пути. При движении только на электротяге запас хода равен 87 км. При этом общая дальнобойность i-Space при условии полностью заряженного аккумулятора и полного бака достигает 1150 км (при расчёте по циклу WLTC).

На фото: салон Evolute i-Space

В оснащение гибридной новинки входят панорамная крыша, сдвижной люк, полностью светодиодная головная оптика и фонари, подсвечиваемый логотип и оригинальные 19-дюймовые колёсные диски. Ещё в списке числятся информационно-развлекательная система Huawei HiCar с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, функция беспроводной зарядки гаджетов и акустическая система с 12 динамиками.



Ещё Evolute i-Space снабдили системой предупреждения о столкновении при движении задним ходом, помощником, оповещающим о перекрёстном трафике сзади, мониторингом слепых зон, ассистентом при смене полосы, встроенным видеорегистратором, комплектом камер кругового обзора, функцией безопасного открытия дверей, датчиками дождя и света.

Информация о старте продаж и рекомендованной розничной цене Evolute i-Space появится позже.