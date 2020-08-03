На сервис по ГОСТу: для проведения отзывов автомобилей в России придумают свой стандарт

Сейчас не существует единых международных стандартов, которые бы учитывали специфику отзывов транспортных средств. Так что в РФ планируют создать ГОСТ, который бы регулировал порядок проведения сервисных кампаний автомобилей. Проект такого документа – «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов» – уже подготовили в ФГУП «НАМИ».



Как сообщают «Известия», в проекте ГОСТа указано, что отзывы должны делиться на три типа (они отличаются друг от друга степенью вовлечённости надзорного органа, то есть Росстандарта). Если сервисную кампанию инициирует автопроизводитель, то это добровольный отзыв, при котором за контроль «корректирующих мероприятий» отвечает, собственно, сам производитель. В этом случае он обязан отчитаться перед Росстандартом, который проверит продукцию на соответствие законодательным требованиям. Если уровень риска превышен, то отзыв переквалифицируют в «добровольный с надзором».

В случае, если производитель не согласовывает отзыв автомобилей с Росстандартом или же отказывается их проводить (хотя необходимость, то есть жалобы клиентов, есть), то надзорный орган может объявить принудительную кампанию. При этом в проекте нового ГОСТа отмечено, что требования по отзыву дефектных комплектующих могут быть возложены также на их поставщика или продавца.



Разработчики документа также создали специальную матрицу для определения уровня риска. Оцениваются тяжесть и вероятность опасных событий. На первое влияет то, возможна ли потеря контроля над автомобилем, как отреагировали на ДТП его системы безопасности, достаточно ли прочна «клетка салона», а также, то какой вред был нанесён здоровью участников инцидента, имуществу и окружающей среде. Если говорить о пункте «вероятность», то, согласно документу, опасные события делятся на частые, вероятные и маловероятные. К частым опасностям разработчики отнесли конструктивные дефекты, отказ программного обеспечения и неверную информацию о допустимых нагрузках на оси.

В случае, если дефект, по сути, не влияет на характеристики машины, а вероятность наступления опасной ситуации на дороге маловероятна, то присваивается «зелёный» уровень риска. Тут автопроизводитель должен сам решить, проводить ли сервисную кампанию. Если требуется надзор за проведением отзыва, то уровень будет «жёлтый». Ну а если нужен полноценный контроль со стороны Росстандарта, то уровень окажется «красным».



Проект нового стандарта предполагает, что у ведомства появится право устанавливать минимально допустимый порог отзывной кампании. При этом, если результаты окажутся недостаточными, то продлевать срок отзыва можно будет не более двух раз. Кроме того, если будет выявлена вероятность угрозы жизни и здоровью, у Росстандарта будет право приостановить продажи машин и информировать население об опасности (посредством СМИ). Также позже планируется создать сервис по поиску сервисных кампаний, который позволит определить по VIN-номеру автомобиля, подпадает ли тот под какой-либо отзыв.

Предполагается, что в ряде случаев автопроизводитель сможет получать информацию о владельцах отзываемых машин: для этого им разрешат использовать регистрационную базу ГИБДД, систему ЕАИСТО, где есть данные о техосмотре, и информбазу страховщиков ОСАГО. Таким образом планируется выявлять тех, кто осведомлён об отзыве, но не приехал в сервисный центр. Пока что не ясно, последует ли за этим наказание для «автовладельца-уклониста».

