Началось серийное производство первенца турецкой марки Togg

Турецкая компания Togg (расшифровывается как Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, то есть Турецкая автомобильная инициативная группа) была основана в 2018-м для выпуска «электричек». В 2019-м показали предвестников двух моделей – концептуальные кроссовер и седан. И вот в минувшие выходные новый завод в Гемлике (приморский район города Бурса) приступил к массовому производству первенца «зеленой» марки – им стал паркетник, который до сих пор обозначен лишь как C-SUV, товарное имя объявят позже. «Запускал» кросс сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он же, к слову, и считается инициатором создания национального бренда.

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В будущем к C-SUV должны присоединиться «четырехдверка» (тоже С-сегмента), хэтчбек, младший паркетник (B-SUV) и минивэн. Заявлено, что предприятие рассчитано на выпуск 175 000 автомобилей в год, однако на первом этапе планируется производить около 100 000 электрокаров. На заводе будут трудиться 4300 человек, персонал смежников – это еще 20 000 сотрудников. Какое-то время машины будут продавать только на внутреннем рынке, но затем Togg превратят в глобальную марку: в планах точно есть Европа, еще список, возможно, пополнят США. Ну и не забываем о неплохих отношениях Турции и России, то есть в теории электрокары Togg могут добраться и до нашего рынка.



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За дизайн моделей отвечало ателье Pininfarina. Серийное воплощение C-SUV в целом сохранило облик концепта, хотя внешность все же слегка упростили: например, паркетнику достались традиционные наружные зеркала вместо камер и обычные ручки дверей вместо выдвижных. В салоне – табло на ширину всей передней панели.



А вот технических подробностей о кроссовере Togg по-прежнему немного. Известно, что в основе лежит модульная платформа, объявленная собственной разработкой. По предварительным данным, паркетник будет доступен в двух модификациях – с 200-сильным электромотором на задней оси или с полным приводом, то есть с двумя электродвигателями суммарной отдачей 400 л.с. Базовый кросс якобы наберет первую «сотню» за 7,6 секунды, полноприводный – за 4,8 секунды. «Дальнобойность» — 300 или 500 км.



В Турции заказы на кроссовер Togg начнут принимать в феврале следующего года, старт «живых» продаж намечен на первый квартал. Кроме того, паркетники получат местные губернаторы и главы турецких дипломатических миссий за рубежом.