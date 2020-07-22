Масштабная кампания «Лету быть!» рассчитана как на тех, у кого есть автомобиль корейской марки, так и на тех, у кого его нет. Главное – наличие водительских прав и желание узнать больше об интересных местах нашей большой страны.

Лето 2020-го выдалось для россиян, которые любят путешествовать, непростым: границы для туристов по-прежнему закрыты, некоторые меры социального дистанцирования всё ещё продолжают действовать. В этих условиях наиболее безопасным остаётся путешествие в пределах страны на личном автомобиле. Чтобы помочь россиянам провести действительно интересный отпуск, который оставит после себя множество ярких впечатлений, в Hyundai решили запустить масштабный проект «Лету быть!».



В ходе работы над кампанией в Hyundai составили сорок маршрутов для путешествий по крупнейшим городам России: они позволят автомобилистам снова побывать в знакомых местах или открыть для себя неизведанные уголки страны. Варианты автопутешествий отличаются по продолжительности: есть короткие, которые подойдут для поездок на выходные, а есть более длительные, занимающие не менее трёх дней.

Маршруты, составленные Hyundai, включают в себя поездки в тринадцать городов и регионов РФ. В список вошли Москва и Санкт-Петербург, а также Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск.

«Несмотря на сохранение определенных ограничений, мы получили долгожданную свободу перемещений. Многие согласятся, что в текущих реалиях отправиться в отпуск на автомобиле – это прекрасная идея! Мы решили порадовать любителей дорожных приключений и подготовили целую коллекцию из продуманных до мелочей маршрутов по российским городам», – комментирует управляющий директор «Хёндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Чтобы стать участником проекта «Лету быть!», необязательно быть владельцем автомобиля марки Hyundai. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на платформе «Мир Хёндэ» (доступна и для компьютера, и для мобильных устройств). Мобильное приложение «Мир Хёндэ» можно скачать в Google Play и AppStore. Уже сейчас все пользователи могут участвовать в интерактивных викторинах и онлайн-играх: за это они получают баллы, которые позже можно будет обменять на призы.

Те, кто отправятся в автомобильное путешествие по любому из 40 готовых маршрутов от Hyundai, смогут получить ещё больше баллов, не говоря уже о «целом чемодане» памятных и приятных впечатлений. Такая возможность у всех желающих появится в августе. Важно то, что участвовать могут все желающие, вне зависимости от марки их машины. Правда, у собственников моделей Hyundai будет небольшая фора на старте – несколько дополнительных баллов.

Интернет-пользователи смогут делиться своими фотографиями и видео, сделанными во время поездки, в соцсетях Instagram, Facebook и ВКонтакте (главное – не забыть хештег #ЛЕТУБЫТЬ). За публикации в соцсетях также будут начисляться баллы: модераторы отследят все посты и начислят участникам дополнительные очки. Для тех участников проекта, которые соберут больше всего баллов в своих регионах, компания Hyundai приготовила различные призы, а главной наградой станет уик-энд в одном из лучших отелей региона, где живут победители.

Больше о маршрутах расскажет амбассадор кампании «Лету быть!», журналист и блогер Юрий Дудь – в этом поможет специальная серия видеороликов на Youtube. Также он даст информацию о специальных предложениях Hyundai: пользователи, у которых пока нет автомобиля марки, могут совершить покупку с помощью различных программ. Так, этим летом действуют программы автокредитования с господдержкой, в том числе уже известные «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и новые – «Автомобиль работникам медицины» и «Автомобиль в Trade-in». Под условия госпрограмм попадают популярные в России модели Hyundai – седан Solaris и паркетник Creta. Обе модели можно забронировать в онлайн-шоуруме на сайте Hyundai, кроме того, они доступны для покупки в дилерских центрах.

Также продолжают действовать специальные сервисы, такие как Hyundai Trade-in, с помощью которого можно выгодно обменять подержанный автомобиль на любой новый седан, кроссовер или микроавтобус бренда; и H-Promise, позволяющий купить сертифицированный автомобиль Hyundai с пробегом.

Те, кто пока не готов к покупке автомобиля, могут воспользоваться сервисом онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility. Сервис позволяет арендовать машину практически на любой срок. Для оформления подписки понадобятся только два документа – паспорт и водительское удостоверение. На выбор доступны кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe, седан Sonata, а также микроавтобус H-1. Все автомобили в богатых комплектациях.

В российском офисе Hyundai пояснили, что в базовую стоимость подписки уже входят каско без франшизы, налоги, плановое ТО у официального дилера и сезонные шины (актуально для тех, кто берет авто на длительный срок), круглосуточная помощь на дорогах, также по запросу предоставляются дополнительные аксессуары. Передвигаться можно по всей России и за границей (согласование последнего – с помощью мобильного приложения).

Клиенты могут выбрать и забронировать автомобиль полностью онлайн, а также управлять подпиской с помощью мобильного приложения – его, как и приложение «Мир Хёндэ», также можно скачать в Google Play и AppStore. Подготовленный и продезинфицированный автомобиль клиент забирает бесконтактно – машина будет ждать пользователя на парковке выбранного дилерского центра. Сейчас пункты выдачи сервиса Hyundai Mobility открыты в 13 городах РФ. Получить полностью подготовленный автомобиль по подписке можно быстро – уже через 4 часа после оплаты по тарифу посуточной аренды Country или через 2 дня по тарифному плану Freedom.

В июле и августе в Hyundai Mobility действуют летние предложения. В рамках сезонного тарифа Leto, разработанного специально для путешествий на дальние расстояния, но также подходящего и для поездок за город, можно подписаться на автомобиль Hyundai на один месяц и затем при желании продлить подписку по той же цене. Ежемесячный пробег составит 5000 км/мес. До 31 августа действует ещё одна акция для тарифа посуточной аренды Country, который позволяет взять автомобиль на срок от одного дня до месяца. Ежедневный пробег для этого тарифа увеличен вдвое и теперь составляет 500 км/день. При этом пробег за весь период суммируется, так что в разные дни клиент может тратить лимит на своё усмотрение.

В рамках проекта «Лету быть!» можно путешествовать по России с комфортом и удовольствием. Проверить это редакция Kolesa.ru решила на собственном опыте: мы собираемся подробно рассказать о сервисе подписки Hyundai Mobility, а также проехаться по одному из разработанных брендом маршрутов. Следите за публикациями на нашем сайте!

Больше информации о кампании для автопутешественников все желающие могут найти на официальном сайте Hyundai, платформе «Мир Хёндэ» и страницах марки в социальных сетях Instagram, Facebook и ВКонтакте.