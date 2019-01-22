Неисправный автомобиль: готовится новый рекорд по сумме возмещения

Неисправный автомобиль: готовится новый рекорд по сумме возмещения

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Собственник Jaguar XJ с пробегом отсудил у импортёра JLR свыше 40 млн рублей. Ответчик уже подал апелляцию.
 

В России может обновиться рекорд по сумме возмещения за неисправную машину. Более 40 млн рублей планирует получить владелец «бэушного» Jaguar XJ, который перестал заводиться. Согласно решению суда, эти деньги ему должен выплатить российский импортер автомобилей Jaguar и Land Rover.

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Предмет спора – Jaguar XJ с пробегом – в ноябре 2016 года был продан Алексею Кравченко. Автомобиль был выпущен в 2013 году, новому владельцу он обошёлся в 2,35 млн рублей. Уже через полгода он решил продать седан за 2 млн рублей, на этот раз покупателем стал Хаваж Хаутиев. Но тот побыл его собственником всего два дня: автомобиль перестал заводиться, из-за чего договор пришлось расторгнуть.

Однако Хаваж Хаутиев стал представлять интересы Алексея Кравченко, чтобы решить проблему с неисправным автомобилем. Jaguar XJ на эвакуаторе доставили к официальному дилеру «Рольф эстейт Санкт-Петербург»: машина всё ещё находилась на гарантии, так как на тот момент ещё не прошло трёх лет с даты покупки первым собственником.

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Как сообщают «Ведомости», в сервисе решили поменять электронный блок управления системой запуска, работы были проведены с 23 мая по 9 июня 2017 года. После этого представитель владельца забрал машину от дилера, однако в тот же день она снова перестала заводиться. Jaguar XJ снова отправился на сервис, где была диагностирована та же неисправность, однако на этот раз ремонт продлился до середины июля.

Суммарно британский седан провёл у работников сервиса более 45 дней. Кравченко и Хаутиев направили претензии к компании-импортеру «Ягуар Ленд Ровер», в итоге дело дошло до суда. В Приозерском городском суде Ленинградской области в августе 2018-го были приняты доводы истца и принято решение о выплате импортёром более 41,7 млн рублей. В эту сумму входят 20 млн рублей неустойки и 13,9 млн рублей штрафа.

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Сумма получилась такой большой, что кажется, будто в расчёты закралась какая-то ошибка. Но нет, всё посчитали по закону «О защите прав потребителей»: он устанавливает неустойку в размере 1% от стоимости товара за каждый день. В этом случае за основу взяли не цену, уплаченную при покупке «бэушного» Jaguar XJ (2,35 млн рублей), а розничный ценник модели в 2016 году (7,8 млн рублей). На судебное разбирательство ушло больше года, так что реальная сумма только неустойки оказалась больше 31 млн рублей, но суд уменьшил её до 20 млн рублей.

Такое решение суда, конечно же, не устроило российского импортёра автомобилей Jaguar и Land Rover. В компании отмечают, что названная сумма несоразмерна ущербу, к тому же Алексей Кравченко покупал не новый, а подержанный седан, поэтому они подали апелляцию. Вполне возможно, что вышестоящие инстанции оспорят решение Приозерского городского суда Ленинградской области, тогда, скорее всего обновления рекорда не будет.

Напомним, пока что самая большая сумма возмещения за неисправный автомобиль в России составляет около 30 млн рублей. Столько денег от российского офиса BMW в Чечне в конце 2015 года получил владелец седана 5-series с неисправным «автоматом», об этом случае ранее писал Kolesa.ru.

Авто и общество В России Закон компенсации неисправные автомобили решение суда штраф Jaguar XJ
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