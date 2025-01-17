Никаких скучных моделей: Ford хочет стать «Porsche для бездорожья»

Американская компания уверена в своей стратегии, которая предполагает практически полное избавление от седанов, хэтчбеков и универсалов (хотя и не на всех рынках).

Согласно подсчётам американского производителя, по итогам прошлого года автомобили Ford разошлись в США тиражом в 2 078 832 шт., этот результат оказался на 4% выше по сравнению с показателем 2023-го. Очевидно, положительная динамика повлияла на то, что в компании не планируют отказываться от ранее выбранной стратегии развития, которая предполагает фокус на SUV, пикапах и Мустанге.

На фото: Ford Focus

Форд начал сокращать свою линейку за счёт сравнительно недорогих «легковушек» в Штатах несколько лет назад, затем «головы полетели» и в Европе, где уже исчезли Mondeo и Fiesta, а также к скорой отставке готовится Focus. По данным JATO Dynamics, за первые 11 месяцев Фокус разошёлся на старосветском рынке тиражом в 79 790 экземпляров (-15%), что ставит его на третье место по продажам после кроссоверов Puma (139 352 шт., -6%) и Kuga (98 284 шт., -14%).

На фото: Ford Bronco Raptor

Генеральный директор бренда Джим Фарли ещё в сентябре прошлого года отметил, что марка продолжает «уходить от скучного автомобильного бизнеса и переходит к производству культовых моделей». Теперь он подтвердил приверженность этой стратегии. В ходе продолжающегося автосалона в Детройте он рассказал Automotive News, что намерен превратить Ford во «внедорожный бренд № 1 в мире». Он также заявил, что Форд стремится стать «Porsche для бездорожья».

Сообщается, что производитель сделает упор в том числе на продвижение Bronco, а также на вездеходные версии своих SUV и пикапов – Tremor и Raptor. В результате в Ford хотят добиться того, чтобы доля внедорожников в общем объёме продаж марки превысила 20%, которые были зафиксированы по итогам прошлого года.

Кстати, в эти «вездеходные» планы глава компании предполагает вписать даже Mustang. Он отметил, что спорткар могут снабдить внедорожной резиной с высоким профилем и перенастроенной подвеской. В этом случае такая кросс-версия Мустанга могла бы в теории составить конкуренцию Porsche 911 Safari (существует в виде концепта) или 911 Dakar (эта модификация была выпущена лимитированным тиражом – 2500 экземпляров).

На фото: Ford Mustang GT

Стоит отметить, что не все рынки лишились «легковушек» Ford. На Ближнем Востоке, например, продаётся седан Ford Taurus, который является клоном китайского Mondeo. Их актуальные версии дебютировали в 2022 году. Изначально обе четырёхдверки предлагались с только с бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, а позже гамму расширили за счёт гибридной установки, в основе которой лежит 1,5-литровая турбочетвёрка (188 л.с.), работающая в тандеме с 65-сильным электромотором и электромеханическим вариатором.

Отметим, несмотря на невысокие продажи электромобилей в Европе, Ford продолжает работать и в «зелёном» направлении тоже: в конце прошлого года была представлена розеточная модификация Puma Gen-E. Поставки старосветским дилерам начнутся грядущей весной.