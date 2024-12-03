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  • Ford Puma Gen-E: электроверсия с одним мотором, двумя багажниками и высокой ценой

Ford Puma Gen-E: электроверсия с одним мотором, двумя багажниками и высокой ценой

03.12.2024 89 0 0

Компания Ford представила долгожданную электрическую версию субкомпактного кроссовера Puma для европейского рынка и уже принимает на неё заказы, хотя поставки начнутся только весной 2025 года.

Кроссовер Ford Puma выпускается с 2019 года, в начале этого года он пережил рестайлинг, и только теперь в гамму добавлена электрическая версия Gen-E, унифицированная с электрическими версиями «каблучков» Ford Transit Courier и Ford Tourneo Courier — вся троица выпускается на заводе Ford в румынском городе Крайова. Ford Puma Gen-E оснащается единственным электромотором на передней оси (168 л.с., 290 Нм) и тяговой батареей ёмкостью 43 кВт·ч, полного заряда которой хватает максимум на 376 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 100 кВт, пополнить на ней заряд с 10% до 80% можно за 23 минуты.

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Весит Ford Puma Gen-E в снаряженном состоянии 1563 кг, допустимая полная масса — 2015 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 750 кг. Разгон до 100 км/ч занимает 8 с, максимальная скорость — 160 км/ч. Из-за висящей под брюхом батареи дорожный просвет составляет скромные 129 мм (у версий с ДВС — от 152 до 164 мм в зависимости от модификации), так что Puma Gen-E — это типичный паркетник. Снаружи Puma Gen-E отличается от «углеводородных» собратьев глухой радиаторной решёткой, переоформленным, «улыбающимся» передним бампером и отсутствием выхлопных патрубков. Штатные колёса — 17-, 18- либо 19-дюймовые, лучшая экономичность достигается с 17-дюймовыми колёсами.

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Салон Ford Puma Gen-E в целом выглядит так же, как у версий с ДВС, единственное существенное отличие — селектор режимов силовой установки в виде правого подрулевого рычажка вместо традиционного большого рычага на центральном тоннеле. Приборный экран — 12,8-дюймовый, мультимедийный — 12-дюймовый. Объём основного багажника — 574 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1283 л, спереди есть дополнительный багажник объёмом 43 л.

В Германии Ford Puma Gen-E в базовой комплектации стоит от 36 900 евро, в богато оснащённой комплектации Gen-E Premium — от 39 400 евро (здесь есть мощная аудиосистема Bang & Olufsen, матричные фары, электропривод багажной двери и другие удобства). Это, мягко говоря, недёшево, ведь электрический кроссовер MG ZS стоит от 33 990 евро даже с учётом повышенных пошлин на китайские электромобили в Европе. Электрический Opel Mokka стоит сейчас от 36 740 евро, премиальный Volvo EX30 — от 39 790 евро. Электрический кроссовер Renault 4, который выйдет на рынок в следующем году, будет стоить около 30 000 евро в базовой комплектации. Бензиновый Ford Puma сейчас стоит от 27 400 евро.

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Добавим, что Puma является на данный момент самой продаваемой моделью Ford в Европе: с января по октябрь текущего года, по данным JATO Dynamics, реализовано 129 058 шт. (-4% по сравнению с АППГ). Будет ли пользоваться спросом электроверсия, мы узнаем только в следующем году. Напомним, что старшие электрические кроссоверы Ford — Explorer и Capri — на европейском рынке провалились, из-за чего американская компания теперь вынуждена начать массовые сокращения в своём европейском подразделении.

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