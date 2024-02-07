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  • Обновлённый кроссовер Ford Puma: плюс большие экраны, минус самая мощная версия

Обновлённый кроссовер Ford Puma: плюс большие экраны, минус самая мощная версия

07.02.2024 502 0 0

Европейский бестселлер Ford почти не изменился внешне, а вот салон перекроили. Версий стало меньше, зато марка пообещала выпустить полностью электрический вариант.

Маленький паркетник Ford с возрожденным именем Puma дебютировал в 2019 году. Модель создана на платформе Фиесты (этот компакт уже отправили в отставку), она адресована в основном Старому Свету. Европейцам кросс пришелся по душе, по итогам прошлого года пятидверка стала бестселлером марки в этом регионе: реализовано почти 160 000 единиц (результат 2022-го – около 137 000 шт.). Для сравнения, Renault Captur тогда разошелся по Европе тиражом 145 000 экземпляров. И вот пришло время рестайлинга.

Было — стало

Внешне Пума мало изменилась – видимо, чтобы не отпугнуть покупателей. В фарах появились диодные «штрихи» ходовых огней, вдобавок за доплату для паркетника теперь доступна матричная головная оптика. Палитру цветов кузова пополнил новый оттенок Cactus Grey. «Заряженный» кроссовер Ford Puma ST, как и прежде, имеет чуть более агрессивный обвес и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы. Длина стандартного паркетника – те же 4186 мм, версии ST – 4226 мм. Колесная база – 2588 мм.

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Интерьер же, напротив, перекроили. Внутри – новые передняя панель, рулевое колесо и виртуальная приборка диагональю 12,8 дюйма вместо 12,3 дюйма у дореформенной модели. Кроссовер также обрел свежую мультимедийную систему SYNC4 с 12-дюймовым планшетом вместо 8-дюймового, при этом центральные дефлекторы обдува отныне расположены над тачскрином. Отдельного блока управления «климатом» больше нет – настройки вшиты в дисплей мультимедиа. Среди нового оборудования – камеры кругового обзора и система помощи при торможении задним ходом, плюс улучшен адаптивный круиз-контроль. А вот комплектаций стало меньше.

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Европейская Ford Puma давно лишилась дизелей, их возвращение не планируется. Теперь же сокращена и бензиновая линейка: убрали топовый кросс Puma ST с 200-сильным турбомотором 1.5 и механикой. Рестайлинговому спортивному паркетнику оставили лишь турботройку 1.0 EcoBoost с 48-вольтовым стартер-генератором и семиступенчатым роботом Powershift с двумя сцеплениями, такой кросс выдает 170 л.с. Стандартная «мягкогибридная» Пума оснащается 1.0 EcoBoost мощностью 125 или 155 л.с.: в первом случае кроссу положены механика или робот, во втором – только Powershift. Паркетник бывает исключительно с передним приводом.

Ford Puma ST
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Ford Puma ST
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Ford Puma ST
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Ford Puma ST
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Одновременно Ford анонсировал полностью электрический паркетник: этой версии присвоено имя Puma Gen-E, электрокар рассекретят до конца текущего года. Ну а обновленный бензиновый кроссовер во Франции, например, стоит от 27 490 евро, тогда как базовая дореформенная Пума там обойдется в 26 500 евро.

Между тем ранее в Европе представили рестайлинговый кроссовер Ford Kuga.

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