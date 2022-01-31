Немецкая компания готовит вседорожную версию своего спорткара, и тестовые образцы периодически попадаются в объектив фотошпионов. Как будет выглядеть новинка?

Модель 911 появилась в гамме Porsche в 1964 году. С тех пор сменилось множество поколений спорткара, которое предлагалось в виде купе и кабриолета. При этом в истории 911-го были и модификации, предназначенные для передвижения по плохим дорогам. Так, в 1978 году был сделан 911 SC Safari, предназначенный для ралли-рейдов. После этого построили ещё несколько единичных экземпляров повышенной проходимости, теперь же немцы готовят серийную кросс-версию на основе нынешнего (восьмого по счёту) поколения с заводским индексом 992.

Рендер кросс-купе 911 (992)

Вседорожная модификация может получить имя Safari (такое же носили аналогичные версии в прошлом) либо Dakar. Что касается внешности, то основным отличием от обычного 911-го станет существенно увеличенный дорожный просвет, в том числе благодаря более высокопрофильным шинам. Помимо этого, купе получит пластиковые накладки на колёсные арки и пороги. Также модель может обзавестись оригинальными бамперами, мы изобразили один из возможных вариантов.

Рендер кросс-купе 911 (992)

По имеющейся информации, вседорожное купе может позаимствовать начинку у полноприводной модификации Carrera 4S. Она оснащается рядным 6-цилиндровым битурбированным мотором 3.0, развивающим мощность в 450 л.с. и 530 Нм крутящего момента.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Модификации Safari 1978 и 2012 годов 1 / 4 Модификации Safari 1978 и 2012 годов 2 / 4 Модификации Safari 1978 и 2012 годов 3 / 4 Модификации Safari 1978 и 2012 годов 4 / 4

Сегодня в России самый доступный 911-й в версии купе предлагается за 9 050 000 рублей (3.0, 385 л.с., задний привод). Вышеупомянутая модификация 4S оценивается в 10 780 000 рублей, самое же дорогое купе с 650-сильным мотором 3.8 и приставкой Turbo обойдётся в 18 390 000 руб.

Напомним, в ноябре мы протестировали вседорожный универсал Porsche Taycan Cross Turismo.