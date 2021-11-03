Porsche Taycan ворвался на автомобильный рынок стремительно – как и полагается настоящему спортивному автомобилю. Летом прошлого года, когда стартовали официальные продажи модели, Taycan шел «ноздря в ноздрю» с Audi e-Tron, но к осени 2021 года электрический спорткар Porsche вырвался, так сказать, на корпус вперед. И, как считают специалисты, во многом это произошло благодаря появлению модели Taycan Cross Turismo.

Сразу хочу сказать, что не отношусь к числу людей, которые слово «электромобильность» произносят с придыханием и готовы часами рассуждать о светло-зеленом электрическом будущем. Безусловно, своя ниша у электромобилей есть, и они вполне могут внести свою лепту в решение проблемы загрязнения воздуха в крупных городах.

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Вот только не надо с умным видом тыкать пальцем в цифры продаж электромобилей в Норвегии, Исландии и вообще в Европе. Скорость вхождения электромобилей в повседневную жизнь определяется множеством факторов, среди которых и прямое субсидирование их продаж правительствами, и сам размер страны (от которого во многом зависит развитие инфраструктуры быстрых зарядок), и образ жизни ее жителей. Так что не случайно парк электромобилей в России сегодня состоит из сосредоточенных в основном в восточных регионах страны подержанных Nissan Leaf с правым рулем, владельцы которых подзаряжают свои «электрички» по ночам от обычной городской сети и используют в основном для поездок на работу, и дорогих моделей престижных марок.

Владельцы последних имеют возможность установить собственную зарядную станцию у себя в индивидуальном доме или на своем парковочном месте в элитном гараже, ну а сами машины являются для них скорее игрушками, причем игрушками дорогими, престижными, исключительно комфортабельными и приятными в управлении. Средний россиянин еще не скоро решится на приобретение электромобиля в качестве семейного, на котором глава семьи и на работу ездит, и в отпуск на Юг с семьей, и в гости к родне за сотни километров, и на охоту-рыбалку. А вот для владельца Porsche, Audi или Jaguar все ограничения, связанные со временем, которое требуется на подзарядку, и слабой сетью зарядных станций не так уж важны. Не для того он электромобиль покупал, чтобы из Москвы в Челябинск мотаться или из Челябинска в Москву. Он покупал его ради эмоций. А что может быть эмоциональней Porsche?

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Впрочем, немецкие инженеры вполне успешно решили целый ряд технических проблем, свойственных всем электромобилям, и главными элементами этих решений стали 800-вольтная батарея и «экосистема» сверхмощных зарядных станций IONITY, способных выдавать мощность до 350 кВт. Но даже при 800-вольтовом напряжении это означает очень большие токи, и именно поэтому такие станции оснащены зарядными кабелями толщиной в детскую руку, снабженными внутренним жидкостным охлаждением. Зато такая станция может «набить» аккумулятор Taycan (до отметки 80%) всего за 22 минуты! Правда, таких станций мало: в России их всего 6, и найти их можно только в официальных дилерских центрах Porsche. Но в компании обещают, что до конца 2021 года сверхмощные зарядные станции появятся еще у трех дилеров, а в следующем году такие станции получат все дилерские центры. Но потенциальных владельцев все это не смущает: ведь ничего не мешает установить у себя в гараже устройство Mobile Charger с системой управления Porsche Energy Manager, которое полностью зарядит батарею Taycan за 8-9 часов. Ночь в гараже, и милости просим за руль «генератора эмоций»!

Ну а уж эмоциями любой Taycan обеспечит вас в полном объеме. Я убедился в этом во время короткого теста в окрестностях Геленджика, где мне удалось поездить за рулем разных версий этого электромобиля, причем с двумя типами кузова. Кстати, о типах кузова. В компании линейку «просто Taycan» называют седанами, хотя кое-кто по-прежнему говорит о «четырехдверном купе», хотя с точки зрения дефиниций это полный оксюморон. Кузов с отдельным доступом в багажный отсек и четырьмя дверями – седан, с двумя – купе. Но очень уж общий силуэт Taycan напоминает спортивные модели с кузовом купе! А вот новинку, Taycan Cross Turismo, в компании называют «универсалом», хотя с моей точки зрения по очертаниям это скорее хэтчбек или фастбэк – как уж вам больше нравится. Безусловно можно отметить лишь два момента.

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Во-первых, Cross Turismo однозначно практичней. Объем багажника у него подрос незначительно, всего на 39 литров – с 366 до 405 литров, а вот доступ в багажный отсек стал существенно удобней. В багажник седана даже чемоданчики «кэбин-сайз» приходится запихивать через достаточно узкую щель, а вот в случае универсала все просто: подошел и положил. И салон при этом трансформируемый: можно сложить второй ряд и довести доступный грузовой объем до 1212 литров. Конечно, вряд ли владелец Taycan Cross Turismo будет перевозить в салоне своего любимца мебель или стройматериалы. Но я с легкостью могу представить, что он увлекается каким-то видом спорта, требующим перевозки габаритного инвентаря, например, хоккеем (вы видели, что такое баул для хоккейного обмундирования?) или вейкбордом, и вот тут такой объем точно пригодится.

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Во-вторых, у Cross Turismo более высокая линия крыши, и рослые люди чувствуют себя в салоне этой версии существенно комфортабельней. На первом ряду разница между седаном и универсалом невелика, и расстояние от подушки сидения до потолка в случае Cross Turismo больше всего на 9 мм. Впрочем, это тоже чувствуется: если бы не стеклянная панорамная крыша, то потолок Taycan ощутимо бы «давил на голову». Но вот на заднем ряду эта разница составляет уже 45 мм, и это весьма серьезно. На заднем ряду седана я со своими 182 сантиметрами испытывал откровенный дискомфорт, поскольку уткнулся макушкой в ниспадающую крышу. Хорошо хоть ноги нормально поместились: расстояние между спинкой переднего и краем подушки заднего сиденья невелико, но в полу сделаны специальные ниши (причем для этого пришлось сделать своего рода ниши в расположенной под полом аккумуляторной батарее). А вот в универсале располагаешься вполне вольготно, и между головой и потолком остается вполне приличное расстояние. Ну а в остальном оформление и оснащение внутреннего пространства «просто Taycan» и Taycan Cross Turismo ничем не отличается.

Там, конечно, очень много всего интересного, включая отдельный тачскрин для пассажира, но чтобы освоиться со всеми функциями, времени было явно недостаточно.



И главное отличие Cross Turismo от седана мне протестировать тоже так и не удалось… Потому что главное в этой модели, на мой взгляд, это приспособленность к движению по грунту. Во-первых, автомобиль имеет увеличенный дорожный просвет. В случае седана пневмоподвеска позволяет менять его в диапазоне от 104-106 до 146-147 мм (в зависимости от конкретной модели). А вот дорожный просвет Cross Turismo составляет уже 124-176 мм, а 176 мм – это вполне серьезно. Во всяком случае, на ВАЗ-2108 с просветом 170 мм наши сограждане съезжали с асфальта весьма уверенно. Более того, для Cross Turismo предусмотрен опционный пакет Offroad Design, включающий в себя не только пластиковые защитные щитки, но и устанавливающий стандартную величину дорожного просвета (в режимах Normal, Sport и Gravel), равную 159 мм (без этого пакета она равна 146 мм, а у седана – 127 мм).

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Ну а во-вторых, очень важно само наличие упомянутого режима движения Gravel (гравий). Этот режим не только поднимает подвеску до максимальных значений, но и меняет настройки систем контроля устойчивости и управления крутящим моментом, обеспечивая наилучшее сцепление и управляемость в сложных дорожных условиях. Естественно, все это не превращает «кроссовый» Taycan в настоящий внедорожник, но, по идее, позволяет «прохватить» по грунту в раллийном стиле.

Увы, грунтовых участков в программе теста не оказалось, ну а в городе и на шоссе Cross Turismo ничем не отличается от седана. Он точно так же поражает комфортом и плавностью хода, буквально проплывая и над выбоинами в асфальте, и над «лежачими полицейскими». Причем эта плавность сочетается и с готовностью лихо «выстрелить» по первому требованию водителя, и с потрясающей тишиной в салоне. Разве что откуда-то сзади доносится тихое «троллейбусное» завывание, причем и на разгоне, и на торможении, когда включается режим рекуперации. А в сколь-нибудь предельных режимах протестировать Cross Turismo не удалось.

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Зато удалось покататься по горным серпантинам на базовом Taycan с силовой установкой мощностью 408 л.с. и на топовом 761-сильном Taycan Turbo S. Причем не просто покататься, а поучаствовать в любительских соревнованиях по правилам ралли 3-й категории и даже занять в них второе место. И знаете, что было сложней всего? Давить в себе те самые эмоции и не поддаваться на провокации. Потому что даже в самых острых «шпильках» автомобиль цепляется за дорогу, как кошка за ковер, и ненавязчиво подзуживает: давай, давай чуть быстрей, я-то могу, а вот ты, сидящий за рулем, ты можешь? Потому что место для уверенного обгона пыхтящего КамАЗа можно найти даже на серпантине, а сам обгон превращается в некую телепортацию: вот только что ты ехал за грузовиком, а вот ты уже перед ним. И должен признаться: я показал среднюю скорость, близкую к заданным 60 км/ч, только потому, что в ходе обоих заездов мне как минимум треть дистанции пришлось тащиться то за бетономешалкой, то за мусоровозом. А вот моему напарнику ничего не мешало, так что он не смог сдержать темперамент и проехал оба СУ со средней скоростью 100-120 км/ч.

В общем, я улетал из Геленджика с неким комплексом незавершенного действия. Впрочем, одно ясно: Cross Turismo «выстрелил», и вполне успешно. На него приходится практически половина (а если быть точным, 48%) банка оформленных заказов, так что есть надежда, что мне еще удастся и поездить на этом замечательном автомобиле, и попробовать, каков этот «кроссовый турист» на грунте. Ну и пожалеть, что никоим образом не попадаю в группу потенциальных покупателей: и живу не в частном доме, и доходы не позволяют даже думать о покупке такого автомобиля. И дело вовсе не в том, что для Cross Turismo не предусмотрено «базовой» 408-сильной версии с приводом только на заднюю ось – она для меня точно так же недоступна. Просто линейка этой модели начинается с 4 Cross Turismo мощностью 476 л.с. и начальной ценой 7 790 000 рублей, а цены на самый мощный вариант Turbo S Cross Turismo (761 л.с.) начинаются с отметки 13 160 000 руб. Ну а тем, кто может позволить себе такую игрушку, могу только позавидовать белой завистью: очень уж здорово она едет…