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Nissan Interstar сменил поколение следом за Renault Master

07.02.2024 232 0 0

Для обеих моделей предусмотрены дизели и полностью электрические версии, а вот водородный вариант для Ниссана не заявлен.

Большой фургон Renault Master перешел в новое поколение в ноябре прошлого года, а теперь пришла очередь его близнеца под брендом Nissan: представлен свежий Interstar. Напомним, что раньше ниссановская модель носила индекс NV400, в Interstar ее переименовали в 2021 году.

Внешне от исходного «француза» фургон Nissan отличился лишь оформлением передней части: у него своя радиаторная решетка с довольно массивными горизонтальными плашками вместо тонких вертикальных полосок, над эмблемой вдобавок имеется крупная надпись с названием модели. А еще Nissan привнес в облик Interstar корпоративного стиля – серебристые секции по краям решетки. Как и у Мастера, у новинки будет несколько модификаций, включая версии шасси с кабиной для различных надстроек и спецтехники.

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Внутри Интерстар повторил исходный Renault Master, не считая, конечно, эмблемы на руле. Передняя панель имеет изогнутый профиль, ее центральная часть с «приклеенным» дисплеем мультимедиа-системы повернута к водителю. В салоне есть множество различных ниш, ящичков и карманов для хранения мелочевки. В списке оборудования также значатся виртуальная приборка, обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений, системы автоторможения и мониторинга состояния водителя.

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Nissan Interstar впервые предложат в виде электрокара, тогда как у Мастера «зеленая» версия была и в предыдущем поколении. Ну и разумеется, вся техника перешла с донорской модели Рено. Новый Interstar-e оснащается 131- или 143-сильным электромотором. В первом случае фургону положена батарея емкостью 40 кВт*ч, у топ-версии аккумулятор на 87 кВт*ч, запас хода – примерно 200 и 460 км соответственно (по циклу WLTP). 

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Ниссановская новинка также будет доступна с турбодизелем 2.0 (от 105 до 170 л.с.), коробки – механика или девятиступенчатый автомат. Грузоподъемность электрического фургона Nissan Interstar – 1,6 т, дизельного – 2 т. А вот про водородное исполнение, обещанное новому Renault Master, в релизе японской марки нет ни слова.

Новый Renault Master
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Новый Renault Master
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Новый Renault Master
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Уходящий Nissan Interstar
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Уходящий Nissan Interstar
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Уходящий Nissan Interstar
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Заказы на Nissan Interstar нового поколения начнут принимать в марте, цены пока не объявлены. У свежего Master прайс-листа тоже еще нет. Производство обеих моделей наладят на заводе Renault во Франции.

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