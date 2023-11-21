Новый Renault Master: немецкий стиль, улучшенная безопасность и отличная аэродинамика

В сегменте больших коммерческих фургонов смена поколений происходит редко: «первый» Renault Master дебютировал в далёком 1980 году, второе поколение увидело свет в 1997-м, Master третьего поколения вышел на рынок в 2010 году и является далеко не самой старой моделью в сегменте — актуальный Fiat Ducato третьего поколения выпускается аж с 2006 года и в отставку пока не собирается, равно как и его клоны под марками Citroen, Fiat, Opel/Vauxhal, Peugeot, Ram и Toyota, причём клон от Toyota совсем свежий, его премьера состоялась на прошлой неделе.

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Главными недостатками «третьего» Мастера были один из самых низких в классе уровней активной безопасности и слабые технические характеристики электрической версии. Фургон четвёртого поколения в этих и других аспектах эксплуатации претендует на лидирующие позиции: для него в частности заявлены сразу 20 современных электронных ассистентов водителя, в том числе AEB (система автоматического аварийного торможения) и система стабилизации прицепа.



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Renault называет новый Master «аэровэном» — мол, его аэродинамические характеристики одни из лучших в классе. Сцена, на которой проходила презентация фургона, была оформлена в стиле аэродинамической трубы с гигантскими вентиляторами. Производитель уверяет, что эффективная площадь аэродинамического сопротивления Scx у нового Мастера на 20% меньше, чем у предыдущего, и существенно меньше, чем у всех прямых конкурентов на рынке, но конкретные цифры для сравнения пресс-служба Renault, к сожалению, не приводит. Благодаря хорошей аэродинамике расход электроэнергии у батарейных версий фургона сократился примерно на 20%, расход топлива у дизельных версий уменьшился в среднем на 1,5 л/100 км.



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Любопытно, что при хороших аэродинамических характеристиках дизайн Мастера со сменой поколений стал менее округлым и более строгим, стиль скорее немецкий, чем французский, причём это утверждение справедливо и для салона: передняя панель слегка напоминает таковую в VW Crafter, но у «француза» она имеет изогнутый профиль, центральная часть с «парящим» 10-дюймовым мультимедийным планшетом развёрнута к водителю. Щиток приборов может быть полностью виртуальным либо иметь классические стрелочные спидометр и тахометр. У версий с МКП рычаг переключения передача находится на уступе справа от руля, а у версий с АКП селектор переехал на рулевую колонку, причём он не заменил традиционный правый подрулевой рычажок управления дворниками, а соседствует с ним. Для хранения мелочей в кабине предусмотрены различные карманы, ниши и ящички, суммарный объём которых составляет 135 л (на 25% больше, чем у Мастера третьего поколения).



Электрическая версия нового Мастера оснащается единственным мотором на передней оси, его максимальная отдача — 105 кВт (143 л.с.) и 300 Нм. Ёмкость батареи — 40 либо 87 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 180 и 410 км по циклу WLTP соответственно. Максимальная мощность зарядки батареи — 130 кВт, на ней увеличить заряд с 15% до 80% можно за 38 минут. Грузоподъёмность электрического фургона — 1,6 т, допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т.



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Дизельный Renault Master нового поколения готов взять на борт до 2 т груза, полезный объём кузова фургона варьируется в диапазоне от 11 до 22 кубометров в зависимости от модификации. Версии шасси с кабиной для различных надстроек и спецтехники тоже будут. 2,3-литровый турбодизель будет предложен в вариантах мощностью 105, 130, 150 и 170 л.с. на выбор, коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо новый 9-ступенчатый «автомат». Привод — только передний, задняя подвеска — зависимая рессорная, передняя — независимая типа McPherson.



В гамме нового Мастера, как и у фургона третьего поколения, будут также водородные версии, но их характеристики пока не объявлены.

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Новый Renault Master будет выпускаться там же, где и все его предшественники, — на заводе Sovab (дочерняя структура Renault Group) во французской коммуне Батийи, что удачно расположена недалеко от границ с Бельгией, Люксембургом и Германией.



Добавим, что в октябре Renault Group и Volvo Group объявили о создании совместного предприятия с целью разработки и производства компактных электрических фургонов.

