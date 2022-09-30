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  • Nissan освежил Frontier до 2023 модельного года и добавил «полуночную» версию

Nissan освежил Frontier до 2023 модельного года и добавил «полуночную» версию

30.09.2022 51 0 0

Обновлённый пикап, предназначенный для американского рынка, прибавил в цене. Версия 2023 модельного года уже поступила в продажу.

 

Японский производитель в феврале 2021 года представил среднеразмерный рамный пикап Nissan Frontier нового поколения (напомним, это американский брат Navara), продажи в Штатах стартовали в сентябре того же года. По данным сайта Carsalesbase, в прошлом году грузовик разошёлся тиражом в 60 693 экземпляра, что на 64,7% больше, чем годом ранее. В текущем году продажи продолжают расти: за первое полугодие клиенты купили 43 166 пикапов, что на 63,6% больше, чем в январе-июне предыдущего года.

На фото: актуальный пикап Nissan Frontier

Теперь компания освежила грузовик, предназначенный для американского рынка, до 2023 модельного года. Одним из главных обновлений стал новый пакет Midnight Edition: он доступен для исполнений с полноценной двухрядной кабиной SV Crew Cab. «Полуночную» версию можно визуально отличить за счёт чёрных 17-дюймовых легкосплавных колёсных дисков, такого же цвета корпусов боковых зеркал, чёрных же деталей экстерьера и элементов интерьера. У такого автомобиля полностью светодиодная оптика, включая «противотуманки». Стоимость пакета составляет 1790 долларов.

Кроме того, теперь уже в стандартное оснащение Nissan Frontier SV Crew Cab в длиннобазном варианте (3551 мм между осями) входит пакет SV Convenience. Он включает в себя подогрев рулевого колеса, подкладку и подсветку для грузового отделения, а также подогрев передних сидений. Помимо этого, у исполнений Frontier Pro-X и Pro-4X 2023 модельного года теперь есть функция беспроводной поддержки Apple CarPlay. Ещё в пакете Pro Premium чёрную отделку салона решили заменить на ярко-красную.

Американский офис назвал цены на Nissan Frontier 2023 года. Так, стоимость модификации King Cab, с «полуторной» кабиной варьируется в диапазоне от 29 190 до 35 090 долларов, а за посвежевший пикап Crew Cab с двухрядной кабиной клиентам придётся заплатить от 30 490 до 39 120 долларов. Отметим, стоимость базовой версии среднеразмерного пикапа выросла на 500 долларов (или на 1,7%).

На фото: салон актуального пикапа Nissan Frontier

Напомним, в списке оборудования пикапа числятся: камеры кругового обзора (с так называемым «внедорожным» режимом отображения), функция беспроводной зарядки гаджетов, восемь подушек безопасности, ESP с функцией стабилизации прицепа. За доплату доступны: адаптивный круиз-контроль и комплекс систем безопасности SafetyShield 360 (автоторможение с функцией обнаружения пешеходов, автоматическое переключение света фар с дальнего на ближний, мониторинг «слепых» зон, удержание в полосе движения и распознавание дорожных знаков).

Как Kolesa.ru рассказывал ранее, актуальный пикап японской марки, предназначенный для США, оснащается 314-сильным бензиновым двигателем V6 объёмом 3,8 литра. Он работает в комплекте с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – либо задний, либо полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей). Сейчас Nissan Frontier 2023 модельного года уже поступил в продажу.

Ранее Nissan представил грузовик Frontier в трёх новых концептуальных версиях: Project 72X («вдохновлена» Datsun 720, который выпускали в 1979-1985 годах), Project Hardbody (отсылает к Nissan D21 Hardbody, который дебютировал в 1985-ом) и Project Adventure (без исторических вдохновителей, но с увеличенным дорожным просветом, карбоновым шноркелем, прожектором, палаткой на крыше, а также с дорожным атласом Штатов на кузове).

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