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  • Воспрянувший духом пикап Nissan Frontier представлен в трёх новых версиях

Воспрянувший духом пикап Nissan Frontier представлен в трёх новых версиях

10.02.2022 35 0 0

Это концепты, но толк от них все же есть, ведь они  демонстрируют возможности тюнинга серийного грузовика.

 

Год назад рамный пикап Nissan Frontier, американский брат Navara, наконец-то перешел в новое поколение. На рынке США свежая модель стартовала в сентябре, и четвертый квартал грузовик закончил двукратным ростом: реализовано 22 634 единицы. Всего же в 2021-м там продано 60 693 пикапа Frontier – на 65% больше, чем годом ранее. Таким образом, модель Ниссана сократила отставание от Chevrolet Colorado (73 008 шт., -24%), однако до Ford Ranger (94 755 шт., -7%) ей еще далеко. Тем временем, Nissan решил подогреть интерес к пикапу: для Чикагского автосалона подготовили три шоу-кара.

Серийный Nissan Frontier нового поколения
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Серийный Nissan Frontier нового поколения
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Серийный Nissan Frontier нового поколения
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За основу взяли модель с двухрядной кабиной, при этом концепты базируются на разных вариантах исполнения. Также объявлено, что при их создании были использованы фирменные аксессуары марки и детали от сторонних производителей. То есть владелец Frontier имеет возможность превратить свой пикап в нечто похожее.

Концепт Project 72X Frontier
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Концепт Project 72X Frontier
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Концепт Project 72X Frontier
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Концепт Project 72X Frontier
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Итак, шоу-кар Project 72X Frontier сделан на базе начальной версии S (но с полным приводом), он «вдохновлен» грузовиком Datsun 720, который выпускали в 1979-1985 гг. «Фишки» концепта – белые стальные колеса (это запаски серийного пикапа), резина от товарной топ-версии Frontier Pro-4X, лифт-комплект Calmin и наклейки на кузове.

Концепт Project Hardbody
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Концепт Project Hardbody
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Концепт Project Hardbody
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Концепт Project Hardbody
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Концепт Project Hardbody
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Концепт Project Hardbody
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Project Hardbody – это переделанный Frontier в «средней» комплектации SV, концепт посвятили грузовику Nissan D21 Hardbody (дебютировал в 1985-м). Особенности – черные бамперы и расширители колесных арок, дополнительная светотехника на крыше, опять же лифт-комплект, диски с «квадратным» дизайном и шины BFGoodrich All-Terrain TA K02 285/70R17.

Концепт Project Adventure
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Концепт Project Adventure
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Концепт Project Adventure
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Концепт Project Adventure
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Концепт Project Adventure
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Концепт Project Adventure
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Концепт Project Adventure
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Наконец, Project Adventure сделан из самого дорогого Frontier Pro-4X, отсылок к классическим Ниссанам он не имеет. У этого концепта также увеличен дорожный просвет, есть карбоновый шноркель, плюс прожектор и палатка на крыше, а на кузов нанесли дорожный атлас США.

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Напомним, серийный Nissan Frontier оснащается безальтернативным бензиновым мотором V6 3.8 (314 л.с.), причем этот двигатель пикап получил еще до смены поколений (он вытеснил V6 4.0). Коробка тоже одна – девятиступенчатый «автомат».

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