Воспрянувший духом пикап Nissan Frontier представлен в трёх новых версиях

Год назад рамный пикап Nissan Frontier, американский брат Navara, наконец-то перешел в новое поколение. На рынке США свежая модель стартовала в сентябре, и четвертый квартал грузовик закончил двукратным ростом: реализовано 22 634 единицы. Всего же в 2021-м там продано 60 693 пикапа Frontier – на 65% больше, чем годом ранее. Таким образом, модель Ниссана сократила отставание от Chevrolet Colorado (73 008 шт., -24%), однако до Ford Ranger (94 755 шт., -7%) ей еще далеко. Тем временем, Nissan решил подогреть интерес к пикапу: для Чикагского автосалона подготовили три шоу-кара.
За основу взяли модель с двухрядной кабиной, при этом концепты базируются на разных вариантах исполнения. Также объявлено, что при их создании были использованы фирменные аксессуары марки и детали от сторонних производителей. То есть владелец Frontier имеет возможность превратить свой пикап в нечто похожее.
Итак, шоу-кар Project 72X Frontier сделан на базе начальной версии S (но с полным приводом), он «вдохновлен» грузовиком Datsun 720, который выпускали в 1979-1985 гг. «Фишки» концепта – белые стальные колеса (это запаски серийного пикапа), резина от товарной топ-версии Frontier Pro-4X, лифт-комплект Calmin и наклейки на кузове.
Project Hardbody – это переделанный Frontier в «средней» комплектации SV, концепт посвятили грузовику Nissan D21 Hardbody (дебютировал в 1985-м). Особенности – черные бамперы и расширители колесных арок, дополнительная светотехника на крыше, опять же лифт-комплект, диски с «квадратным» дизайном и шины BFGoodrich All-Terrain TA K02 285/70R17.
Наконец, Project Adventure сделан из самого дорогого Frontier Pro-4X, отсылок к классическим Ниссанам он не имеет. У этого концепта также увеличен дорожный просвет, есть карбоновый шноркель, плюс прожектор и палатка на крыше, а на кузов нанесли дорожный атлас США.
Напомним, серийный Nissan Frontier оснащается безальтернативным бензиновым мотором V6 3.8 (314 л.с.), причем этот двигатель пикап получил еще до смены поколений (он вытеснил V6 4.0). Коробка тоже одна – девятиступенчатый «автомат».
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