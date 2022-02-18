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  • Норма не применяется: полисы ОСАГО не стали дороже для злостных нарушителей ПДД

Норма не применяется: полисы ОСАГО не стали дороже для злостных нарушителей ПДД

18.02.2022 26 0 0

Российскому союзу автостраховщиков и ГИБДД так и не удалось наладить передачу данных. По подсчётам, подорожать страховка должна была примерно для 100 тыс. автовладельцев в РФ.

 

В соответствии с актуальными нормами, все автовладельцы в РФ обязаны иметь действующий полис ОСАГО: этот документ страхует автогражданскую ответственность. В течение нескольких последних лет в стране продолжается реформирование этого сегмента страхования: предполагается, что все изменения помогут усилить индивидуализацию «автогражданки». Так, ещё в 2020 году была принята норма, согласно которой полисы должны были стать дороже для некоторых категорий клиентов.

В списке таких клиентов страховых компаний с 24 августа 2020 года числятся злостные нарушители правил дорожного движения. Здесь речь идёт о серьёзных и повторяемых нарушениях, таких как проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скоростного лимита более чем на 60 км/ч, а также выезд на встречную полосу, все они при этом должны быть зафиксированы сотрудниками ГИБДД, а не дорожными камерами.

По примерным подсчётам Российского союза автостраховщиков (РСА), таких злостных нарушителей ПДД в стране насчитывается примерно 100 тыс. Для них повышающий коэффициент при расчете стоимости полиса «автогражданки» может достигать 2,8 от базового тарифа.

Как в ходе заседания Совета по правам человека при президенте рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, пока что Союзу не удалось наладить требуемый обмен данными с ГИБДД: ведомство не отправляет сведения о злостных нарушителях ПДД в систему страховщиков, в итоге такие водители спустя полтора года после вступления в силу нормы по-прежнему не начали платить за полисы больше. Он пояснил, что применение правила могло бы стать сдерживающим фактором для лихачей на дорогах.

Объяснение тому, что новые правила расчёта цены полиса ОСАГО до сих пор не заработали, Евгений Уфимцев видит в том, что перед МВД сейчас стоит «много задач в части автоматизации», вероятно, по этой причине нужный для передачи данных РСА инструмент пока ещё не создан. По словам начальника отдела обеспечения правоприменительной деятельности ГИБДД Андрея Клименко, в базах ведомства «есть все злостные нарушители», однако он так и не уточнил, почему сведения не передаются страховщикам.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, в полис ОСАГО сейчас вписываются только ФИО и номер водительских прав, этих данных не хватает для того, чтобы точно определить злостного нарушителя ПДД (есть шанс ошибочно увеличить стоимость страховки «полному тёзке»). Ранее предлагалось вносить в «автогражданку» в том числе паспортные данные и год рождения, но соответствующего решения принято не было. Ещё ГИБДД требуется время, чтобы разработать сервис по проверке лихачей.

По словам Андрея Клименко, автоматическую проверку наличия у автовладельцев действующих полисов ОСАГО с помощью камер тоже придётся ещё подождать. В ведомстве настаивают на системе, которая будет способна состыковать базы данных, чтобы исключить возможность того, что «письма счастья» начнут приходить законопослушным водителям.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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