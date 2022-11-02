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Нормы закона РФ о водительских правах других государств признаны неконституционными

02.11.2022 95 0 0

Теперь суды и ГИБДД не смогут наказывать автомобилистов за управление ТС без прав, если у них есть российский паспорт, а также водительское удостоверение, выданное ранее за рубежом.

 

Наказание было отменено из-за опубликованного и вступившего в силу постановления Конституционного суда РФ. Он занялся рассмотрением нормы после обращения жителя Хабаровского края, который ещё летом 2019 года был оштрафован на 5 тыс. рублей за управление автомобилем без прав, хотя у него было водительское удостоверение, выданное в Казахстане в 2013 году. Оспорить то постановление ГИБДД ему и не удалось.

Так, все суды, в которые он обращался, объясняли решение тем, что автомобилист с 2017 года является гражданином РФ, так что у него должны быть водительские права, выданные в РФ. Житель Хабаровского края же указывал на статью 25 закона «О безопасности дорожного движения», в которой нет прямых запретов на использование в России выданных за рубежом удостоверений: ограничения затрагивают только тех, кто работает по найму.

Как сообщает «Коммерсант», в итоге автомобилисту пришлось обращаться в Конституционный суд РФ, который по итогам рассмотрения дела пришёл к выводу о том, что норма действующего закона в этой части содержит «неопределённость» и противоречит Конституции. Согласно пунктам 12 и 13 статьи 25 закона «О безопасности дорожного движения», водитель может управлять личным автомобилем в РФ с правами, выданными в другом государстве-участнике Венской конвенции о дорожном движении.

В постановлении КС при этом говорится, что на практике судьи исходят из того, что документы, выданные на территории одного государства, признаются на территории другого до момента, когда территория этой страны становится для водителя постоянным местом жительства. Важно то, что ни в указанной конвенции, ни в законодательстве РФ не указан тот срок, в течение которого автомобилист должен обменять водительские права.

Конституционный суд РФ пояснил, что, согласно нынешним нормам, прямой обязанности менять иностранные права на российские в законодательстве сейчас нет, так что наказывать водителей за её неисполнение нельзя. Теперь решение по делу оштрафованного жителя Хабаровского края должно быть пересмотрено.

При этом в скором времени в законах будет прописан срок, в течение которого иностранцам, проживающим в РФ, необходимо будет обменять водительские права, выданные в другой стране, на российские. Соответствующая норма содержится в правительственном законопроекте, который был внесён в Госдуму: первое чтение должно пройти в ноябре текущего года. Предполагается, что водителям придётся менять иностранные права на российские в течение года после получения вида на жительство в РФ или местного паспорта.

После того, как изменения вступят в силу, водителей, которые не успеют поменять права в указанный срок, будут наказывать за езду без прав. Напомним, согласно нынешним нормам, таких автомобилистов ждёт штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей, а ТС будет отправлено на штрафстоянку.

документы Россия авто и общество ГИБДД безопасность законы

 

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