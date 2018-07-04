04 Июл Новая Skoda Octavia: дебют в конце 2019 или начале 2020 года

Со сменой поколения модель вернется к более традиционному дизайну и получит электрифицированные силовые установки.

Напомним, Skoda Octavia следующего поколения уже проходит дорожные испытания, о чем свидетельствуют шпионские фото, начавшие регулярно появляться в Сети. Сейчас же стали известны первые подробности о будущей новинке.

Если говорить о дизайне четвертой Octavia, то она сохранит силуэт актуальной модели, правда, получит более привычное оформление передней части, сообщает французский ресурс AutomobileMag. Головная оптика модели снова будет цельной, а не состоять из двух частей, как у текущей модели после рестайлинга.

Автомобиль также получит радиаторную решетку более крупного размера с хромированными вставками, переработанные задние фонари и новый интерьер с арсеналом современных технологий, включая новую информационно-развлекательную систему и цифровую «приборку».

Следующая Skoda Octavia будет построена на обновленной платформе MQB, которую разделит с новым Volkswagen Golf, запланированным на лето 2019 года, а также c Seat Leon и Audi A3 новых поколений.

В силовую гамму Octavia войдут несколько бензиновых моторов. Пока рано говорить, какие именно двигатели будут представлены, но точно будет «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью около 200 л.с. У «заряженной» RS-модификации двигатель будет выдавать порядка 250 л.с. Чехи не собираются отказываться от дизелей, скорее всего, на замену текущему, объемом 1,6 литра, придет полуторалитровый, а еще будут «мягкие» гибриды с 48-вольтовой электросистемой.

Точная дата премьеры Skoda Octavia четвертого поколения не называется, но, предположительно, это может случиться в конце 2019 года, или начале 2020-го.

Кстати, дела у Skoda на европейском рынке идут неплохо – объемы продаж Octavia в последние годы только увеличивались. Например, в 2015 году было продано 215 797 единиц, в 2016-м – 226 737, а в прошлом году владельцами этого автомобиля стали 227 213 жителей Европы.

На днях стало известно, что Volkswagen назначил Skoda «ответственной» за индийский и российский рынки. Причем, на «завоевание» Индии будет выделен миллиард евро. План, получивший название India 2.0 подразумевает разработку пары бюджетных моделей.