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  • Новый Cadillac XT5: кроссовер стал крупнее и получил внешность в актуальном фирменном стиле

Новый Cadillac XT5: кроссовер стал крупнее и получил внешность в актуальном фирменном стиле

16.01.2024 281 0 0

Фотографии и первая техническая информация о паркетнике следующей генерации были опубликованы в базе министерства промышленности Китая.

Американская марка Cadillac, входящая в состав концерна General Motors, представила кроссовер XT5 осенью 2015 года, производство стартовало в 2016-м. Обновление эта модель пережила в 2020-м, а теперь она готовится к скорой смене генерации. Изначально предполагалось, что этот SUV покинет домашний рынок и останется только в Китае, где «второй» XT5 скоро и дебютирует. Однако есть шанс, что новый паркетник всё же доберётся и до Северной Америки.

На фото: корма Cadillac XT5 нового поколения

До официальной презентации следующего Cadillac XT5 осталось недолго, сегодня фотографии и первая техническая информация о новинке были опубликованы в базе министерства промышленности Китая. Судя по снимкам, кроссовер получит дизайн в актуальном фирменном стиле бренда. Так, у XT5 второго поколения двухэтажная головная оптика с узкими горизонтально вытянутыми фарами и вертикально расположенными нижними секциями.

Детали Cadillac XT5 нового поколеия (из базы минпрома КНР)

Радиаторной решётке с рисунком в виде ячеек оставили узнаваемую пятиугольную форму, но лишили её хромированной окантовки. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник с горизонтальными линиями. Cadillac XT5 по-прежнему будет предлагаться с традиционными наружными зеркалами и «обычными» дверными ручками.

На фото: актуальный Cadillac XT5 (версия для китайского рынка)

Корма также получила двухсоставную головную оптику с горизонтальными и вертикальными элементами. Фонари соединены между собой хромированной планкой через всю ширину багажной двери. На крыше разместили серебристые рейлинги и антенну «акулий плавник». Несколько иначе теперь оформлена нижняя часть заднего бампера, изменилась форма патрубков выхлопной системы (по одному с каждой стороны).

В ходе смены генерации кроссовер, предназначенный для китайского рынка, подрос: длина «второго» Cadillac XT5 равна 4888 мм (на 75 мм больше по сравнению предшественником), ширина – 1957 мм (на 54 мм больше), высота – 1694 мм (на 8 мм больше). При этом расстояние между осями у новинки составляет 2863 мм, что всего на 6 мм больше, чем у актуального XT5.

В Поднебесной под капотом у Cadillac XT5 будет 2,0-литровый турбомотор разработки СП GM SAIC, его отдача составляет 230 л.с. Официальной информации о том, какую «начинку» может получить североамериканская версия паркетника, пока нет. Отметим, актуальный местный кроссовер предлагается либо с 2,0-литровой турбочетвёркой, выдающей 238 л.с. мощности, либо с 314-сильным двигателем V6 объёмом 3,6 литра.

На фото: салон актуального Cadillac XT5 (для китайского рынка)

Пока что информации о цене будущего Cadillac XT5 нет. В Китае покупка актуального кроссовера обходится клиентам в 352 700 – 452 700 юаней. А на американском рынке нынешний паркетник стоит от 43 895 до 56 795 долларов.

Напомним, в конце прошлого года в КНР стартовал обновлённый седан Cadillac CT5. Здесь эта модель предложена с одним мотором и только задним приводом, тогда как в Штатах её гамма шире.

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