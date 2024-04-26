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Новый GAC Aion V: более мужественный стиль и нацеленность на глобальный рынок

26.04.2024 36 0 0

Электромобильный бренд китайского государственного автоконцерна GAC представил в рамках Пекинского автосалона кроссовер Aion V второго поколения — он разрабатывался как глобальная модель и должен компенсировать резкое ослабление позиций бренда Aion на домашнем рынке.

GAC запустил бренд Aion в 2018 году, его первенец — седан Aion S — был запущен в производство в апреле 2019-го, затем модельный ряд пополнили несколько кроссоверов, в том числе Aion V. Продажи Aion в Китае стабильно росли вплоть до осени прошлого года, а потом на фоне ценовой войны между производителями «электричек» резко пошли вниз. По итогам первого квартала текущего года Aion, по данным CAAM, реализовал в Китае 65 003 машины, что на 19,1% меньше продаж в январе-марте 2023 года.

В 2022 году у Aion появилось премиальное крыло с приставкой Hyper, которое в 2023 году превратилось в отдельный бренд, на китайском потребительском сайте Aion моделей из линейки Hyper уже нет, но они пока учитываются в статистике продаж Aion. Ослабление позиций в Китае Aion пытается компенсировать выходом на внешние рынки: в сентябре прошлого года марка стартовала в Таиланде с праворульным кроссвэном Aion Y Plus и строит здесь завод. Кроссовер Aion V второго поколения на новой модульной платформе AEP изначально разрабатывался с прицелом на глобальный рынок.

Aion V первого поколения вышел на домашний рынок в 2020 году, уже в 2021-м у него появилась модернизированная версия Aion V Plus, которая пока остаётся в производстве. Любопытно, что на базе Aion V был сделан кроссовер Mitsubishi Airtrek для китайского рынка, но успеха он не добился, осенью прошлого года компания Mitsubishi Motors решила покинуть китайский рынок.

Если «первый» Aion V имеет почти однообъёмный профиль и смахивает на кроссвэн, то кроссовер второго поколения получил куда более традиционные пропорции и более мужественных облик. При этом колёсная база со сменой поколений уменьшилась с 2830 до 2775 мм, габаритная дина уменьшилась с 4650 до 4605 мм (в сравнении с Aion V Plus).

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Салон нового Aion V пока не раскрыт, равно как и технические характеристики, известно лишь, что платформа AEP в привязке к этой модели имеет 400-вольтовую электрическую архитектуру, а запас хода на одной зарядке будет достигать 750 км по циклу CLTC. В оснащении заявлен богатый арсенал электронных ассистентов водителя, на промо-картинках над лобовым стеклом Aion V второго поколения виден лидар.

Aion V Plus первого поколения

В России бренд Aion пока официально не представлен, но раз он нацелился на внешние рынки, то, возможно, руководство GAC захочет запустить его и в нашей стране, хотя, если честно, больше шансов у премиального бренда Hyper.

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