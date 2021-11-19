Серийный кроссовер Mitsubishi Airtrek: с фирменным «иксом», но техника от китайского донора

Электрический паркетник японской марки был сегодня представлен в Китае, в рамках автомобильной выставки в Гуанчжоу.

Имя Airtrek многим может показаться знакомым: так раньше на некоторых рынках, включая домашний, назывался кроссовер Mitsubishi Outlander первой генерации. Теперь наименование решили отдать другой модели – её роль исполнит новый электрический паркетник, который компания анонсировала ещё в июне текущего года. Как мы уже сообщали ранее, этот SUV был разработан не с нуля: в его основе лежит кроссовер китайского концерна GAC.



На фото: Mitsubishi Airtrek

Разработанный силами СП GAC Mitsubishi «электрокроссовер» Airtrek базируется на дореформенном паркетнике Aion V, отметим, дебютировавший в 2020 году «китаец» уже успел обновиться. У «близнецов» немало внешних отличий (помимо логотипов): так, у Airtrek имеется заглушка на месте традиционной решётки радиатора, выполненная в виде горизонтальных серебристых широких полос с углублениями, а также декоративные вставки аналогичного цвета, создающие узнаваемый фирменный «икс-фейс».



Ещё новый кроссовер японской марки снабдили головной оптикой резной формы, которая поддерживается оформлением «разлапистых» задних фонарей. А вот дверные ручки установлены заподлицо, как и у «поднебесного» донора. В длину Airtrek растянулся до 4630 мм (у Aion V – 4586 мм), а остальные габариты у моделей идентичны: ширина равна 1920 мм, высота – 1728 мм, расстояние между осями – 2830 мм.

Интерьеры кроссоверов тоже ощутимо разнятся. В отличие от Aion V с большим единым табло, у Mitsubishi Airtrek два отдельных дисплея: один выполняет роль виртуальной «приборки» (она находится под козырьком), второй представляет собой сенсорный экран мультимедийной системы. Кроме того, у паркетника японской марки по-другому исполнены передняя панель, рулевое колесо (трёхспицевое) и иначе оформлен «двухэтажный» центральный тоннель.



Mitsubishi Airtrek базируется на платформе GEP (GAC Electric Platform), он позаимствовал у дореформенного «донора» технику без каких-либо изменений. Так что «зелёный» кроссовер оснащается тем же единственным 184-сильным электромотором, который расположен на передней оси. Его максимальный крутящий момент составляет 350 Нм. Отметим, обновлённый «китаец», получивший название Aion V Plus, теперь представлен в версиях, отдача у которых равна 224 и 272 л.с.



Под полом Airtrek находится тяговый аккумулятор ёмкостью 70 кВт*ч. Согласно используемому в Китае циклу CLTC, это обеспечивает модели запас хода на одной зарядке до 520 км. Кстати, у топовой версии «посвежевшего» Aion V батарея имеет ёмкость около 96 кВт*ч, а дальнобойность – до 700 км.

Производство электрического паркетника Mitsubishi Airtrek наладят в КНР, на мощностях завода концерна GAC. Продажи модели, предназначенной для китайского рынка, стартуют весной следующего года. Стартовая цена новинки – 233 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,69 млн рублей по текущему курсу.

