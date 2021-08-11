Новый кроссовер Mitsubishi Airtrek не во всём повторил китайского донора

Японская марка готовится вывести на рынок электрический паркетник. Модель не разработана с нуля – за основу взяли кросс концерна GAC. А еще новинка Mitsubishi может оказаться эксклюзивом.

Под именем Airtrek в Японии и еще кое-где продавали Outlander первого поколения, а теперь это название возродили для «зеленого» кросса, адресованного пока только Китаю. Электрический паркетник засветился в июне без характеристик, и вот известны и они – модель появилась в базе минпрома КНР. Напомним, новый Mitsubishi Airtrek сделан из кроссовера Aion V, дебютировавшего в прошлом году. А марка Aion, в свою очередь, принадлежит «поднебесному» концерну GAC, она создана специально для «электричек». Выпускать SUV Mitsubishi, разумеется, будут в Китае – в рамках СП между GAC и японской компанией.

Новый Mitsubishi Airtrek

Дизайн у нового Airtrek свой. Спереди есть горизонтальные серебристые плашки, имитирующие радиаторную решетку, и блестящие же вставки, которые образуют фамильный «икс». Также кроссовер Mitsubishi получил «клыкастую» головную оптику, «отростки» имеются и у задних фонарей. От эффекта «парящей» крыши отказались, но выдвижные ручки перешли с китайского донора. Длина Airtrek равна 4630 мм против 4586 мм у нынешнего Aion V, остальные габариты совпадают: ширина – 1920 мм, высота – 1728 мм, колесная база – 2830 мм.



Новый Mitsubishi Airtrek 1 / 2 Новый Mitsubishi Airtrek 2 / 2

Внутри электрокросс японской марки клоном «китайца» тоже не стал: у Airtrek виртуальная «приборка» с козырьком и отдельный довольно крупный экран мультимедийной системы (у Aion V единое табло), а также иные передняя панель, рулевое колесо и центральный тоннель (при этом у обоих SUV тоннель двухэтажный, с расположенной сверху площадкой для беспроводной зарядки).



Новый Mitsubishi Airtrek

Паркетник Mitsubishi пока сертифицирован только с одним электродвигателем – и он такой же, как у модели GAC. Речь идет о моторе мощностью 184 л.с. Аккумулятор Airtrek в документах минпрома не указан. Впрочем, и он наверняка от Aion V, вопрос только в том, будет ли у кроссовера японской марки несколько вариантов, как у «китайца». Последнему же сегодня положены батареи емкостью 70 или 80 кВт*ч, в первом случае запас хода составит 500 км, во втором – 600 км, правда, это показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Новый Mitsubishi Airtrek 1 / 2 Новый Mitsubishi Airtrek 2 / 2

А еще Aion V вот-вот обретет новые исполнения, их тоже внесли в базу сертификационного органа: кросс получит 224- и 280-сильные версии с батареей где-то на 96 кВт*ч (дальнобойность – около 700 км по циклу NEDC). Не исключено, что Mitsubishi Airtrek позже тоже начнет обрастать модификациями.



Актуальный GAC Aion V 1 / 3 Актуальный GAC Aion V 2 / 3 Актуальный GAC Aion V 3 / 3

На китайский рынок электрический кроссовер Mitsubishi выйдет до конца текущего года. О планах продавать Airtrek в других странах компания пока не заявляла.

