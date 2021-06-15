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Новый Mitsubishi Airtrek: японский стиль и китайская начинка

15.06.2021 725 0 1

В позапрошлом десятилетии имя Airtrek носила японская версия кроссовера Mitsubishi Outlander для японского рынка, а теперь его присвоили новой модели для китайского рынка, сделанной на базе электрического паркетника GAC Aion V.

 

Согласно объявленной в прошлом году новой стратегии развития компании Mitsubishi Motors, китайский рынок не является для неё приоритетным (в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, продажи автомобилей Mitsubishi здесь упали на 43% до 74 802 единиц), но и уходить с него она не собирается и даже готовит оригинальные новинки. Оригинальным в данном случае является дизайн нового кроссовера Airtrek, который заметно отличается от исходного GAC Aion V.

GAC Aion V
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GAC Aion V
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GAC Aion V
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Aion — это электрический суббренд компании GAC, запущенный в 2018 году, а конкретно кроссовер Aion V дебютировал весной прошлого года. Модель находится на границе компактного и среднеразмерного классов: габаритная длина — 4586 мм, колёсная база — 2830 мм. Дорожный просвет — всего 160 мм. Ведущие колёса только передние, их вращает электромотор, выдающий максимальные 135 кВт (183,5 л.с.) и 350 Нм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная. Батарея расположена в полу, её ёмкость не разглашается, но известно, что она предлагается в двух версиях — на 500 либо 600 км пробега по циклу NEDC на одной зарядке.

Mitsubishi Airtrek

Коммерческие успехи GAC Aion V пока оставляют желать лучшего: за первые четыре месяца этого года реализовано 4062 шт., тогда как Tesla Model Y за тот же период разошёлся в Китае тиражом 21 829 шт., Nio ES6 — 11 251 шт., Hozon Neta V — 11.130 шт. Теперь у Aion V появился клон под маркой Mitsubishi, но японская компания провела полный редизайн китайского исходника — общими остались пропорции и наиболее сложные детали кузова (например, двери), но светотехника и бамперы у Airtrek свои.

Mitsubishi Airtrek
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Mitsubishi Airtrek
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Mitsubishi Airtrek
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Mitsubishi Airtrek
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Ещё больше различий между Aion V и Airtrek в салоне: Mitsubishi отказалась от широкоформатного двухэкранного щитка приборов «китайца» и внедрила два отдельных дисплея, оформление передней панели и дверных карт стало строже, появился новый руль, но шайба выбора ездовых режимов на залитом чёрным глянцем центральном тоннеле сохранилась.

Есть ли какие-либо изменения по части технических характеристик, пока неизвестно. В продажу на китайском рынке Mitsubishi Airtrek поступит во второй половине текущего года, за пределы КНР он вряд ли выберется.

Нам же Airtrek интересен тем, что некоторые его черты мы, возможно, увидим в новом глобальном кроссовере, который придёт на смену устаревшему по всем статьям ASX.

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