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  • Новый купеобразный кроссовер Haval F7x, которого не было даже в Китае: цены в России

Новый купеобразный кроссовер Haval F7x, которого не было даже в Китае: цены в России

29.04.2025 431 0 1

Бренд Haval готовится вывести на наш рынок кросс-купе второго поколения. На данный момент для новинки заявлены только старший турбомотор 2.0 и полный привод. Модель предложат в двух комплектациях.

Стандартный кроссовер Haval F7 второй генерации стартовал в России в прошлом году. Как и предыдущую модель, для нашего рынка «семерку» производит тульский завод Haval. А неделю назад местное подразделение бренда объявило о том, что предприятие приступило к выпуску еще и нового кросс-купе F7x (прежняя модель тоже была представлена в РФ с двумя типами кузова). Теперь же российское подразделение опубликовало прайс-лист свежего «купе». Ну и напомним, что в качестве «второго» Haval F7 в РФ позиционируют паркетник, который в Китае продавали под именем Shenshou («зверь» или «монстр» с китайского). Именно что «продавали» — на родине модель спросом не пользовалась, так что там ее уже сняли с производства. А еще любопытно то, что в КНР у Haval Shenshou купеобразной версии не было, хотя такую модификацию и ловили во время испытаний на китайских дорогах. В общем, отныне Haval F7 и Haval F7x – это эксклюзивы для российского рынка.

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Внешне от «традиционного» кроссовера модель Haval F7x помимо, конечно, оформления кормы также отличается отсутствием большей части хромированного декора. У нового кросс-купе черная радиаторная решетка, аналогичного цвета окантовка стекол, вставки на бамперах и молдинги на дверях. В салоне «купе» установили новый руль, в остальном интерьер такой же, как у обычного Haval F7.

Купеобразный паркетник на 32 мм выше базовой модели – 1707 вместо 1675 мм. Остальные габариты совпадают. Длина – 4780 мм, ширина – 1890 мм, колесная база – 2800 мм. Минимальный объем багажника – те же 376 литров, со сложенным вторым рядом кресел – 1278 литров против 1328 литров у F7. Паспортный дорожный просвет Haval F7x – 191 мм, тогда как у F7 еще есть версии с просветом 183 мм.

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Кросс-купе предложат исключительно со старшей бензиновой турбочетверкой 2.0 (192 л.с., 320 Нм) и полным приводом. Стандартный Haval F7 еще можно купить с турбомотором 1.5 (150 л.с., 230 Нм) и передним приводом. Все машины укомплектованы семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Первую «сотню» купеобразный Haval F7x наберет за те же 9,4 секунды, что и обычный кроссовер с 2.0T и 4WD. Максимальная скорость – 190 км/ч.

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«Купе» будет доступно в двух комплектациях – Premium и Tech Plus (у F7 еще есть «простая» версия Elite). В списке стандартного оборудования нового Haval F7x значатся: 19-дюймовые диски, светодиодная оптика (включая полоску между фарами), выдвижные ручки дверей, электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, обивка из эко-кожи с перфорацией, подогрев руля и всех кресел, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка (12,3 дюйма), мультимедиа с тачскрином диагональю 14,6 дюйма, телематика Haval Connection, беспроводная зарядка для смартфона, система выбора режима движения, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон, помощи при выезде с парковки задним ходом и предупреждения о наезде сзади. 

Топовое кросс-купе – это еще панорамный люк в крыше, система бесконтактного открывания багажника, вентиляция передних сидений, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль вместо обычного, системы автоторможения, удержания в полосе движения, предотвращения столкновений при проезде перекрестков.

Рекомендованная цена Haval F7x Premium без учета акций – 3 499 000 рублей, Haval F7x Tech Plus – 3 699 000 рублей. Стандартный Haval F7 2025 года выпуска с 2.0T и полным приводом сейчас стоит 3 249 000 – 3 649 000 рублей, а кроссовер с базовым турбомотором 1.5 и передним приводом обойдется в 2 849 000 – 3 049 000 рублей. Продажи купеобразного F7x нового поколения стартуют до конца второго квартала. Как и обычный паркетник, «купе» будет представлено в дилерской сети Haval City.

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