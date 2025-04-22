Haval F7x получил российскую прописку: производство кроссовера стартовало на заводе под Тулой

Новая модель китайской марки скоро появится в продаже на авторынке РФ. Цены машин, сошедших с конвейера предприятия в Тульской области, местный офис обнародует позже.

Haval рассекретил новый кроссовер F7 для российского рынка летом 2024 года. Тогда же мы предположили, что у новинки впоследствии появится модификация с купеобразным кузовом (как у предшественника). Теперь в местном представительстве поднебесного бренда, принадлежащего концерну GWM, рассказали о том, что новое кросс-купе Haval F7x готовится к скорому запуску в РФ, а также о старте локального производства этого паркетника.

На фото: новый Haval F7x

Выпуск кроссовера F7x для российского рынка налажен на заводе Haval, расположенном в Тульской области. Согласно официальному сообщению, для запуска новинки в серию производственная линия была модернизирована, а настройки роботизированного оборудования – обновлены «в соответствии с техническими параметрами модели, технологическими процессами и стандартами компании».

Кросс-купе имеет покатую линию крыши, а в списке особенностей его внешности числятся выдвижные дверные ручки, рейлинги и антенна «акулий плавник» на крыше, спойлер на верхней части багажной двери и полностью светодиодная оптика (и фары, и фонари). Модель снабдили новыми оригинальными 19-дюймовыми колёсными дисками.

На фото: салон нового Haval F7x

В салоне предусмотрены чёрный потолок и амбиентная подсветка, перед водителем располагается многофункциональное трёхспицевое рулевое колесо и виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма. Визуально он соединён с более крупным дисплеем, который исполняет роль тачскрина информационно-развлекательной системы (диагональ – 14,6 дюйма). Мультимедиа поддерживает сервисы платформы Яндекс Авто.

Паркетник снабдили голосовым помощником, с помощью которого можно управлять различными функциями автомобиля, к примеру, открыть люк в крыше, включить подогрев сидений и активировать другие функции. В список оборудования входят проекционный дисплей и камера кругового обзора на 360°, на центральном тоннеле можно увидеть ряд физических кнопок. Кресло водителя регулируется в восьми направлениях, переднего пассажира – в четырёх. Для передних сидений предусмотрены вентиляция и память настроек.

Помимо этого, Haval F7x получил бачок омывателя увеличенного объёма, индикатор омывающей жидкости, усиленную антикоррозионную обработку, подготовку под установку фаркопа, а также «зимний» пакет, включающий в себя обогрев рулевого колеса, лобового стекла и подогрев всех сидений.

В основе полноприводного кросс-купе лежит модульная платформа L.E.M.O.N. (именно так её обозначили в GWM). Под капотом у нового Haval F7x находится 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 192 л.с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Модели положены шесть подушек безопасности и расширенный комплект систем ADAS (включает в себя функцию удержания в полосе и мониторинг слепых зон).

Местный офис Haval обнародует цены кросс-купе F7x позже. Согласно официальному сайту марки в РФ, рекомендованная розничная цена «обычного» Haval F7 2025 года выпуска варьируется в диапазоне от 2 849 000 до 3 649 000 рублей. Отметим, этот паркетник доступен в том числе с «начинкой» поскромнее – с 1,5-литровым 150-сильным мотором и передним приводом.